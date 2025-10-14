「いつも支えられてます」マイファスHiro、“ラブラブ”手つなぎ写真添え妻・山本舞香の誕生日を祝福「しっかり支えあってるお二人素敵です」「Hiroと舞香ちゃんが幸せですごく嬉しい」
ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroが13日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の山本舞香（28）の誕生日に写真を添えて感謝と祝福の言葉をつづった。
【写真】「しっかり支えあってるお二人素敵です」Hiroが投稿した“ラブラブ”手つなぎショット
Hiroは「誕生日おめでとう。いつも支えられてます。@yamamotomaika_official」とつづり、2人とみられる仲むつまじく手をつないだ写真をアップした。
この投稿に2人のファンからは「奥様おめでとうございます いつも仲良し見て癒されています」「舞香ちゃんお誕生日おめでとう 2人とも大好き これからも最高な夫婦でいてね!!」「スバラステキなお二人」「素敵な写真 Hiroと舞香ちゃんが幸せですごく嬉しいです」「しっかり支えあってるお二人素敵です これからも、末永くお幸せに！」「去年の結婚報告で叫んだの思い出しました笑 これからも私の推し夫婦です」などの反響が寄せられている。
2人は山本の27歳の誕生日である2024年10月13日に結婚を発表していた。
