ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回にまさかの“中ゴロ併殺”で先制機を逃したが、6回にフレディ・フリーマン内野手のソロ本塁打で先制。先発左腕のブレイク・スネル投手も7回まで無失点の快投を披露し、ネットでは賛辞が相次いだ。

敵地に充満する嫌なムードを振り払ったのは、フリーマンだった。

6回1死からブルワーズ3番手パトリックの内角速球を右翼席へ。チームに待望の先制点をもたらした。

4回1死満塁ではマンシーの中堅への大飛球から、まさかの中ゴロ併殺で先制機を逃した。5回も1死一、二塁からベッツが二ゴロ併殺に倒れていただけに、値千金のフリーマンの一発だった。

また、先発左腕のスネルも快投でブルワーズに得点を許さない。8回まで許した安打はたった1本だった。この2人の活躍には、日本人ファンも絶賛の嵐だ。

Xには「重たいムードを、たった一振りで変えたフリーマン」「さすがフリーマン！」「いやスネルさんえぐすぎて」「スネル投手がめっちゃ調子ええ！！ ポストシーズンずっと無双状態や！！」などの声が並んだ。



