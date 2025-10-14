双子出産の中川翔子「中期のたまごクラブ」初表紙 妊娠中の貴重なインタビュー掲載「人生がかわった瞬間」
【モデルプレス＝2025/10/14】タレント・俳優・歌手の中川翔子が、10月15日発売の『中期のたまごクラブ』（株式会社ベネッセコーポレーション）創刊記念号の表紙に初登場。貴重な妊娠中のインタビューが掲載されている。
【写真】中川翔子、妊娠中の貴重なマタニティフォト
◆中川翔子、妊娠がわかったときは「怖い、大丈夫かな、と」
同誌のインタビュー内で「妊娠がわかったときの気持ちは？」と質問された中川は、「妊娠がわかったときは、嬉しいけれども、怖い、大丈夫かな、という、この喜びたいけど、喜びすぎちゃいけないというか、無事に育ってくれるかなとか、そういう不安と嬉しいのせめぎ合いで、毎日ぐるぐるしていました」と告白。その上で、「でも、大好きなご先祖さまたちの血をつなぎたいなっていうのは昔からずっと思っていて、大きな夢の一つで。奇跡が来てくれたのは本当に嬉しいと感じましたし、過去と未来が一緒にあるのだなっていう新しい気持ちでした」と続け、「本当に人生がかわった瞬間だと思います」と語っている。
◆中川翔子、9月30日に双子の男児出産
中川は、1985年生まれ。歌手・タレント・声優・俳優・イラストレーターとして多方面で活躍。ボランティアや動物愛護団体と連携し、猫の保護活動や里親探しも継続している。2023年に結婚し、2025年9月30日に双子の男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】