マリナーズは１３日（日本時間１４日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ＝７回戦制）第２戦を中軸の一発攻勢で１０―３と大勝し、２連勝を飾った。

初回、先頭から連続死四球で無死一、二塁で３番ロドリゲスは右腕イエサベージの得意球、落ちなかったスプリットを左翼ポール際に運び、幸先よく３点を先制。中継局米ＦＯＸの解説者は「おそらく彼がこれまで投げてきた中で、一番悪いスプリットだっただろう」と指摘した。

しかし、ブルージェイズはその裏、一失とカークの中前適時打で２点を返し１点差。続く２回にはルークスが二死一、三塁から右翼へ適時打を放ち３―３の同点に。地元ファンの大きな後押しもあり、試合の流れはブルージェイズかと思われた。

５回一死一、二塁で４番ポランコが２番手の右腕バーランドの外角低めのフォーシームを捉え、中堅右へ勝ち越し３ラン。解説者は「このリプレーを見てください。ゾーンに来たボールに対する、（バットが）最短（距離）で出る最も美しいスイングのひとつです。バーランドのような速い球に対して、大振りしてはいけないということです」と説明。

６回には代打ガーバーの三塁打を足がかりに１点を追加。７回にはネーラーの右越え２ラン、クロフォードの犠飛で３点を挙げ、リーグ最多タイの９４勝をマークしたブルージェイズを突き放した。

悲願のワールドシリーズ初出場まであと２勝。第３戦は１５日（同１６日）、熱い声援を送ってくれるファンが待つ本拠地シアトルで行われる。マリナーズはカービー、ブルージェイズはビーバーの両右腕が先発マウンドに上がる。トロントに戻らずに決めたいところだ。