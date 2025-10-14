山下美月、美ウエストチラ見せパリオフショット公開「女神」「洗練されたスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】元乃木坂46で女優の山下美月が10月13日、自身のInstagramを更新。パリでのオフショットを公開した。
【写真】山下美月「女神」「スタイル抜群」美ウエスト見せコーデ
以前の投稿で「Roger Vivierの展示会にご招待いただきパリへ行っていました」と明かしていた山下はこの日、パリでのオフショットを公開。黄緑色のバッグとパンプスを差し色に使い、全身黒でまとめたコーディネートで、ミニ丈のインナーからは引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「オシャレすぎる」「女神」「洗練されたスタイル」「スタイル抜群」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下美月「女神」「スタイル抜群」美ウエスト見せコーデ
◆山下美月、ウエストチラ見せオフショット公開
以前の投稿で「Roger Vivierの展示会にご招待いただきパリへ行っていました」と明かしていた山下はこの日、パリでのオフショットを公開。黄緑色のバッグとパンプスを差し色に使い、全身黒でまとめたコーディネートで、ミニ丈のインナーからは引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オシャレすぎる」「女神」「洗練されたスタイル」「スタイル抜群」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】