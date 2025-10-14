「シャッフルアイランド」ちぴたん、第1子出産 みちょぱも抱っこ＆祝福「色んなことがあってずっとソワソワ」
【モデルプレス＝2025/10/14】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」（2024）に出演していたギャルタレントのちぴたん（石川千裕／26）が13日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】みちょぱ、ギャルタレントの生まれたばかりの息子を抱っこ
ちぴたんは「2025.10.09 第一子となる男の子を出産しました」と報告。「2694g」で生まれた息子を抱っこした2ショットなどを公開した。
「予定日より2週間も早く舞い降りてきてくれた天使くん。（正期産です！）ちぴをママに選んできてくれたこと。お腹ですくすくお利口さんに育ってくれて、なにごともなく、健康に生まれてきてくれたこと ほんとうに奇跡の連続だなって」と無事生まれてきてくれた息子に感謝。「母子共に健康です これからも親子共々、暖かく見届けてくださると幸いです」と伝えている。
友人であるモデル・タレントのみちょぱ（池田美優）も同日、自身のInstagramを更新。ちぴたんの息子を抱っこした写真を投稿し「本当におめでとう 色んなことがあってずっとソワソワしてたけど赤羽ファミリーがまた1人増えて賑やかになるね たくさんみんなで可愛がってあげようじゃないか笑」と祝福している。
ちぴたんは2025年8月に第1子妊娠を発表。約4年間モデルを務めた姉ギャル系WEB雑誌『nuts』を同月号で卒業していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】みちょぱ、ギャルタレントの生まれたばかりの息子を抱っこ
◆ちぴたん、出産報告
ちぴたんは「2025.10.09 第一子となる男の子を出産しました」と報告。「2694g」で生まれた息子を抱っこした2ショットなどを公開した。
◆みちょぱ、ちぴたんの息子を抱っこ
友人であるモデル・タレントのみちょぱ（池田美優）も同日、自身のInstagramを更新。ちぴたんの息子を抱っこした写真を投稿し「本当におめでとう 色んなことがあってずっとソワソワしてたけど赤羽ファミリーがまた1人増えて賑やかになるね たくさんみんなで可愛がってあげようじゃないか笑」と祝福している。
ちぴたんは2025年8月に第1子妊娠を発表。約4年間モデルを務めた姉ギャル系WEB雑誌『nuts』を同月号で卒業していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】