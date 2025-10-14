滝沢眞規子、野菜たっぷり作り置きおかず4品公開「真似したい」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】モデルの滝沢眞規子が10月13日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりの作り置きおかず4品を公開した。
滝沢は「今週の作り置きはこんな感じ」とコメント。保存容器に入ったきんぴらごぼう、たらこ白滝、紫キャベツのラペ、豆苗のナムルの4品の写真を公開した。
そして「料理をすれば、これは子どもが好きだから食べさせてあげたいなってよく思うのだけど、大学生の息子はあちらで今日から飲食店でアルバイトが始まるそうで」と離れて生活する息子の近況を明かし「友達のことや何気ない日常の話しを聞くのが私達の楽しみです 気がつけば電話をきるときはいつだって、ちゃんと食べるのよ、が私の口癖なんだけど、ちょっとうざいかな」と綴った。
この投稿に、ファンからは「作り置き真似したい」「愛情いっぱい」「栄養たっぷり」「レシピ知りたい」「いつもお子さんのことを考えていて素敵なママ」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
