忌野清志郎デビュー55周年に初のドキュメンタリー映画の制作が決定！ 来年秋公開へ
ミュージシャン・忌野清志郎さんを描く初のドキュメンタリー映画が制作されることが決まった。2026年秋の公開を予定している。
【写真】まさに「KING OF ROCK」な忌野清志郎さん
RCサクセションと清志郎さんのデビュー55周年となる今年は数々の記念企画が行われており、本作はその集大成ともいえる。
RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を産み出してきた清志郎さん。ライブパフォーマンスでも数々の伝説を創り上げ、「KING OF ROCK」の名を不動のものとした。1991年のRCサクセション活動休止後もソロやTHE TIMERSのほか、映画・ドラマ出演や絵本の執筆、そしてサイクリストなど、多岐にわたる活動を行い、生涯にわたって走り続けた。
日本のロック史に不滅の足跡を刻んだ清志郎さんは、愛と反骨の魂を燃やし続け、その姿はまさにロックンロールそのもの。本作では彼の強烈な存在感を記憶し、その魅力の一端に迫っていく予定だ。
監督は去年ロングランヒットとなった『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』の相原裕美。音楽業界での経験を生かし、情熱と敬意をもって対象を深掘りする手法はドキュメンタリー界で注目を集めている。
「忌野清志郎」ドキュメンタリー映画は、2026年秋公開予定。
【写真】まさに「KING OF ROCK」な忌野清志郎さん
RCサクセションと清志郎さんのデビュー55周年となる今年は数々の記念企画が行われており、本作はその集大成ともいえる。
RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を産み出してきた清志郎さん。ライブパフォーマンスでも数々の伝説を創り上げ、「KING OF ROCK」の名を不動のものとした。1991年のRCサクセション活動休止後もソロやTHE TIMERSのほか、映画・ドラマ出演や絵本の執筆、そしてサイクリストなど、多岐にわたる活動を行い、生涯にわたって走り続けた。
監督は去年ロングランヒットとなった『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』の相原裕美。音楽業界での経験を生かし、情熱と敬意をもって対象を深掘りする手法はドキュメンタリー界で注目を集めている。
「忌野清志郎」ドキュメンタリー映画は、2026年秋公開予定。