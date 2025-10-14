Stray Kidsメンバー、人気バンドの韓国公演に豪華差し入れ ATEEZメンバーらも観覧で集合ショット公開
【モデルプレス＝2025/10/14】5人組ロックバンド・Novelbrightの竹中雄大が10月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。Novelbrightの韓国公演にStray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）、SEUNGMIN（スンミン）、I.N（アイエン）が来ていたことを明かした。
【写真】Stray Kids・ATEEZ集結の舞台裏ショット
Novelbrightは10月11日に「Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 〜Winding Road〜」の韓国公演をソウル・蚕室学生体育館にて開催。これを受け、竹中は「昨日の韓国公演にATEEZの SANくんとYUNHOくんとJONGHOくんが来てくれました 嬉しかったー」とつづり、Novelbrightと8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のSAN（サン）、YUNHO（ユンホ）、JONGHO（ジョンホ）の記念ショットを公開。また「Stray Kidsの Lee KnowくんとI.Nくんも来てくれました 素敵なお花とウイスキーを頂きました。ありがとうございます」とこの日、ライブの見学に訪れていたリノとアイエンからの贈り物の写真を披露した。
また「Stray KidsからはLee KnowくんとI.Nくんしかお会いできてなかったので気づかなかったのですが、Seungminくんも来ていただいてたみたいで 嬉しいです！ありがとうございました」とスンミンもライブの見学に来ていたことを明かしている。
この投稿には「豪華すぎる」「心遣いがすごい」「胸熱な繋がり」「楽屋挨拶来たってこと？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Stray Kids・ATEEZ集結の舞台裏ショット
◆Novelbrightの韓国公演をStray KidsとATEEZの人気メンバーが見学
Novelbrightは10月11日に「Novelbright ASIA TOUR 2025-2026 〜Winding Road〜」の韓国公演をソウル・蚕室学生体育館にて開催。これを受け、竹中は「昨日の韓国公演にATEEZの SANくんとYUNHOくんとJONGHOくんが来てくれました 嬉しかったー」とつづり、Novelbrightと8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のSAN（サン）、YUNHO（ユンホ）、JONGHO（ジョンホ）の記念ショットを公開。また「Stray Kidsの Lee KnowくんとI.Nくんも来てくれました 素敵なお花とウイスキーを頂きました。ありがとうございます」とこの日、ライブの見学に訪れていたリノとアイエンからの贈り物の写真を披露した。
◆竹中雄大の投稿に反響
この投稿には「豪華すぎる」「心遣いがすごい」「胸熱な繋がり」「楽屋挨拶来たってこと？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】