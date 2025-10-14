巨人・長野久義外野手の引退のニュースを聞いて、寂しさを感じた。同時に、「やっぱりか」とも思った。

今年の夏、「かっこいい写真、たくさん撮っておいてね」と言われた。あまり撮られたがらない選手だと思っていたから驚いたし、そろそろなのかな―そんな予感がした瞬間でもあった。

グラウンド上では、感情を大きく表に出すタイプではない。それでも、ヒットを打った瞬間や、味方の好プレーに見せる野球少年のような笑顔は印象的だった。ベンチから響く低いトーンの声かけや、愛のあるいじりのひとつひとつに、人の温もりを感じた。

広島から巨人に戻ってきて、数年ぶりに挨拶に行ったときも、「何年か前に会ったでしょ？」と、顔と名前を覚えてくれていた。遠征先では、番記者でもないカメラマンの自分まで食事に誘ってくれた。球場で顔を合わせれば、気さくに声をかけ、優しくいじってくれた。

誰からも“チョーさん”と慕われる理由は、特別な人への優しさではなく、立場を越えて向けられる、さりげない気遣いにある。カメラマンの自分にも、それは確かに伝わっていた。（宮崎 亮太）