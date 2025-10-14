俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）が１２日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１１・７％だったことが１４日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。

主人公・栗須栄治（妻夫木聡）は大手税理士事務所に勤務。あることをきっかけに税理士としての挫折を味わい希望を見出せなくなってしまっていたが、ロイヤルヒューマン社から競馬事業部の実態調査を依頼される。ロイヤルヒューマン社は山王耕造（佐藤浩市）が一代で築き上げた人材派遣会社だが、耕造が推し進める競馬事業部は赤字続きで、それをよく思わない耕造の息子で人事統括部長の優太郎（小泉孝太郎）が、競馬事業部撤廃をもくろみ調査を依頼してきたのだった。栗須は耕造に会いに指定してきた北海道のセリ会場へ赴く…と展開した。

初回放送後には公式ＳＮＳで「＃戸崎圭太 騎手が来週１９日の第２話に出演決定！果たしてどんなシーンで出演するのか…」と発表。ネットは「マジですか」「なんと！素敵すぎます」「豪華ですね」「戸崎騎手が出演なんて」と沸いていた。