【マムート】スイス発ブランドの財布、機能性とデザインが融合したスタイルがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【マムート】アウトドア精神が息づく二つ折り財布、日常を軽快に彩るアイテムがAmazonで販売中！
あらゆる面で実用性を発揮する、Xeron Wallet。Xeron製品群はどれもマムートの伝統をテーマにしていますが、この財布もそのひとつ。内側の山のプリントや創業年「1862」、セーフテ ィオレンジのアクセントなど独特のディテールが施されているXeron Walletはまるでマムートの歴史を物語るかのよう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ナイロン素材で軽量かつコンパクトな二つ折り財布。スナップボタン式の開閉でカードや紙幣、硬貨をスマートに収納できる設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
ファスナー付きコインポケットや複数のカード収納を備え、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活躍するデザインとなっている。
スイスの山々がプリントされたライニングやロゴ入りスナップボタンなど、ディテールにもブランドらしいこだわりが表れている。
→【アイテム詳細を見る】
サステナブル素材を採用し、環境への配慮も兼ね備えた機能的な財布。軽量で持ち運びやすく現代のライフスタイルに寄り添う設計になっている。
