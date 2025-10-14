米国で約5．8キログラムの超優良児が生まれた。この病院で過去3年間に生まれた赤ちゃんの中で最も重い赤ちゃんだという。オンライン上では母親に向けた祝福メッセージが続々と寄せられている。

米国ニューヨーク・ポストによると、母親のシェルビー・マーティンさんがソーシャルメディアにシェアした動画が拡散しているという。報道によると、マーティンさんはテネシー州ナッシュビルにあるトライスター・センテニアル女性病院で帝王切開によって出産した。赤ちゃんは12ポンド14オンス（約5．8キログラム）というかなりの優良児で、同病院で過去3年間に生まれた赤ちゃんの中で最も重い記録となった。

赤ちゃんは生まれた後、新生児集中治療室（NICU）で酸素治療、血糖値管理、点滴などの短期間の治療を受けた。病院側は公式声明で「今回の出産は愛と回復力の美しい象徴」と明らかにした。

マーティンさんは最近、ソーシャルメディアを通じて出産の様子を公開した。投稿には、出産前に病院服を着て大きなお腹を自慢する様子や、誕生直後の赤ちゃんの姿が含まれている。

マーティンさんの投稿は440万件以上の「いいね」を記録し、5万件以上のコメントが寄せられるなど話題となった。インターネット上では「赤ちゃんは何年もお腹の中にいたの？」「赤ちゃんは自分で歩いて出てきたの？」などのジョークとともに、マーティンさんに祝福のメッセージが寄せられている。