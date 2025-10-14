韓国軍で服務中のSEVENTEEN・ホシ（29）が、訓練兵を率いる小隊長に就任したと複数の現地メディアが報じた。



【写真】SEVENTEEN・ホシの公式インスタグラム画像（下段左から）ホシ、ウジ（上段左から）ジョンハン、ウォヌ、ナ・ヨンソクプロデューサー

小隊長訓練兵は一般的に、訓練兵たちが自ら選抜する重要な役職とされている。幹部からの指示を数十人の小隊員へ伝達したり、点呼時間に小隊を代表して敬礼したりするなど、小隊の中のリーダー的役割を担うという。



ネット上では9月24日、新兵教育隊訓練所で撮影されたとみられるホシの写真が公開され、ファンがざわついた。ホシの胸元には「12中隊5小隊174チーム 小隊長訓練兵133 クォン・スニョン（ホシの本名）」と書かれた名札が付いており、明るい笑みを浮かべているという。



そして「ホランヘ（ホシ+サランヘ/愛してるを合体させた造語）。CARAT（ファン名称）たち、僕はとても元気です!!皆さん大好きです」というメッセージが書かれた紙を持ち、ファンへ変わらぬ愛情を示したとした。



（よろず～ニュース特約・moca）