このタイプ待ってたよ〜！「好きな組み合わせで使える！」見た目も可愛い100均アロマ

ダイソーのアロマディフューザーは、スティックがセットになっているものがほとんど。そんな中、なんとアロマディフューザーが単体で販売されているのを発見しました！スティックが別売だから、好きなものを組み合わせて使えるのが魅力。可愛いボトルデザインと、すっきり爽やかな香りにも癒されます♡

商品情報

商品名：アロマディフューザー用スティック（ホワイト）、アロマディフューザー（クリスタルシャンプー）

価格：

【アロマディフューザー用スティック（ホワイト）】￥110（税込）

【アロマディフューザー（クリスタルシャンプー）】￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

単体だから組み合わせも自由！ダイソーで可愛すぎるアロマディフューザーを発見♡

アロマディフューザーの種類が豊富なダイソー。ちょっと気になる商品を発見したので紹介します。

それが、こちらの『アロマディフューザー（クリスタルシャンプー）』。クリスタルシャンプーの香りのアロマディフューザーです。

330円（税込）とお手頃価格ながら、シンプルで可愛いボトルデザインとアロマのカラーに惹かれて購入してみました。

よくある商品はアロマスティックがセットになっているものが多いですが、こちらの商品はスティックが付属していないタイプです。

おしゃれなスティックを組み合わせて使いたいと思うことがあるので、単体で販売してくれるのはむしろ嬉しいです！

今回チョイスしたのは、同じくダイソーで販売されている『アロマディフューザー用スティック（ホワイト）』。

ホワイトカラーのスティックが合いそうだったので購入してみました。20本入りで110円（税込）と、たっぷり入ってコスパも抜群です！

すっきり爽やかな香り♡シンプルおしゃれなボトルデザインも素敵！

こちらはポリエステル製のスティックなのですが、天然素材のものと比べてディフューザーオイルの吸収が速い印象です。

そのため、お部屋全体に素早く香りが広がります。

また、入れるスティックの本数によって香りの強さが変わるので、最初は少なめにして徐々に増やすのがおすすめです。

香りはすっきり爽やかですが、甘さもしっかり感じられます。

まさにシャンプーを思わせる香りで、石鹸系の香りがお好みの方におすすめです。

香りは強すぎないので、玄関、トイレ、洗面所、小さめの部屋やデスク周りなど、空間が広すぎない場所で使うと香りを感じやすいと思います。

今回は、ダイソー『アロマディフューザー（クリスタルシャンプー）』と『アロマディフューザー用スティック（ホワイト）』を紹介しました。

デザイン性の高いスティックを組み合わせれば、見た目の可愛らしさもよりアップすること間違いなし♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。