「（生活レベルは）なんならいまがいちばん下げてますね。これがいちばん最低です、私の。いちど一般職で働く同世代より稼げることを知ったら、もう無理ですね」

新宿で4年以上「立ちんぼ」を続ける未華子（仮名・取材当時32歳）。立ちんぼ1本で生計を立てる、彼女の人生設計図とは――。ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全3回の3回目／最初から読む）



カラダを売ることなんて何とも思わない

日が傾きかけたころ、窓の外から「ワン」と吠える愛犬の声がした。愛犬は、インタビューの邪魔になるのではとの未華子の計らいでベランダに出してくれていた。

どんよりとした鉛色に空は広く覆われている。ベランダに出て、愛犬の様子をうかがうついでにシトシトと降り続く冷たい小雨を確認すると、「今日は出勤できないな」と未華子がつぶやいた。路上に立たないとなると当然、今日の実入りはない。

──やっぱり晴れの日しか立たないんだ。

「雨の日は基本、立たないですね」

──路上売春って、天気に左右されての綱渡りなわけね。でも、立てば何とかなるって頭があるから気軽に闇金で借りることもできる、と。

「そうなんですよ。ぶっちゃけ数千円でも持ってれば1週間とか生きられるじゃないですか」

──公園は、いまコンスタントに月いくらぐらい稼げるの？

「50（万円）くらいは余裕で稼げます。だって、1日5万を10日やればいいだけじゃないですか」

──でも、若い子たちが大久保病院側に来る去年の夏前まではもっと稼げたわけだよね。

「まあそうですね。業界自体が暇だとはみんな言いますね。でも、いくら細くてサービス良くて愛嬌が良くても暇な子もいますし。逆に見た目微妙でも公園だと売れる子もいるんですよ。私も30歳を過ぎたあたりから稼ぎは少し減りましたけど、ぶっちゃけ容姿は関係ないですね」

──公園で売れるコツがある。

「もう愛嬌だけですよ。前にも言いましたけど、だから私は自分から声かけるんです。『どこ行くの？』ってフランクな感じから入って、『暇だったら遊んでよ』って」

──でも、リスク高いよね、自分から声かけるの。

「まあ、捕まるときは、自分から声かけなくても捕まりますからね」

──で、カネが入ったらインカジ行くか、ホストに行くか。

「そんな感じです」

──生活レベルを下げようと思わない？

「思わないです。なんならいまがいちばん下げてますね。これがいちばん最低です、私の。いちど一般職で働く同世代より稼げることを知ったら、もう無理ですね」

──じゃあ、もうカラダ売ることなんて何とも思わない。

「はい。何とも思わないです」

売春は「40歳ぐらいまで」続けるつもり

──もうずっとやるつもり？

「そうですね。40（歳）ぐらいまではやるんじゃないんですかね」

──なぜ40歳まで？

「やっぱ40ぐらいが限度じゃないですか」

──でも、公園には老女もいるよね。

「そうですね。でも、売れてるところをほとんど見たことないんですよ。むしろ『売れない』っていう見本になっちゃってます」

──その先のことは考えてる？

「そのころには犬もいないんでもう、さっさと死にたいですね」

本音では生き続けたいのではないか

──琴音と「一緒に死のう」って話してるんだよね。ビルの屋上から「手を繋いで飛び降りよう」って。飛び降りるっていうのは、やっぱり人目に触れたいから？

「それもあるし、落ちるだけだからいちばん楽そう。誰かがポンと突き飛ばしてくれれば、それで終わりじゃないですか」

──自分が死ぬことを、なぜ誰かに知らせたいの？ 誰に知らせたいの？

「え、あいつ死んだんだ、みたいに思われたいだけ」

──でも、自分ではその確認はできないわけだよね。

「まあ、そうなんですけどね」

誰かがポンと突き飛ばしてくれれば──喜怒哀楽を示すことなく淡々と語るなか、その言葉に強い引っ掛かりを覚えた。見えない猿ぐつわが、未華子のなかにある。言い換えれば、自分から飛び降りる勇気はない──つまり本音では生き続けたいと、強く警告しているように僕には思えてならない。

それを裏付ける証言を得るべく、僕は琴音と同じように長期の密着取材を願い出ると、未華子は笑顔でそれに応じる。

その後、彼女は…

しかし未華子は3回目に会う約束を反故にしたばかりか、次の約束を取り付けるため僕がLINEで送ったメッセージを既読することはなかった。

めんどくさくなった。よく考えたらメリットがない。理由はいくつも考えられるし、むろん拒否する選択権は未華子にある。未華子のフトコロに入り込んでいたつもりでいても、いつでも裏切っていい存在でしかない。

未華子は琴音と「同じ病院に通っている」と話していたことからしても、琴音と同様に統合失調症やASDの症状も多分に影響しているのだろう。そんなはかなさも感じた幕切れだった。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））