新宿で4年以上「立ちんぼ」を続けている未華子（仮名、32歳）。清潔な身なりで西新宿のマンションに暮らし、月50〜100万円を稼ぐが、2021年に2度、売春防止法違反で逮捕された。

彼女にとって"立ちんぼ"は生活手段であり、罪悪感よりも「仕事としての覚悟」が勝っている。背景にある、「母親への強い憎しみ」とは……。ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。



「立ちんぼ」になる前の彼女の人生

未華子は1991年、静岡県内のベッドタウンで生まれ、その街で育った。自動車メーカーの営業マンをしていた父親は、のちに借金がかさみ自己破産するほどのギャンブル狂だった。「家庭にわずかしかカネを入れない」と、よく母親は愚痴っていた。

かたや化粧品会社の事務員をしていた共働き妻の母親は教育熱心な人で、「お兄ちゃんが優秀なのに、アンタときたら」と未華子に辛くあたっていた。運動会など学校の行事には参加してくれるが、「頑張ったね」などの労いの言葉は一切ない。未華子は問題児ではないものの、デキのよかった年子の兄と学校の成績を比べてプレッシャーをかけられる毎日だったのである。ちなみに両親は喧嘩が絶えなかった。関係は完全に冷え切っていたと理解していい。

未華子がグレたのは、中1の夏だった。兄と比較されることも、母親から聞かされる父親の愚痴も、喧嘩ばかりする両親の不仲も、本人曰く「すべてが嫌」になった。

そして着の身着のまま家出をして親友・明日香の実家に棲みつくようになる。早くに離婚して水商売で生計をたてていた明日香の母親は、家を空けることが多く、生活力のない未華子がかくまってもらうには格好の場所だった。

むろん、中学生を雇ってくれるバイト先などない。遊ぶカネはどうしよう。食べるものはどうしよう。悩んだ末、未華子はテレクラで男を捕まえて友達と一緒に売春するようになった。

雑誌の背表紙にあった広告を見せて「ここに電話すれば」とテレクラ売春を教えてくれた地元の先輩とは、以前から付き合いがあり、家出先に選んだ明日香の姉だった。ツールは、中学校入学のお祝いに父親が契約してくれたケータイ電話である。未華子も友達も、それまでセックス経験はなし。

13歳の処女は10万円で売れた。ふたりして別々の男を捕まえ、カラダを売って日銭を稼ぐ日々だった。

両親は離婚、愛してくれない母親

数ヶ月後、未華子は両親が離婚することを家出したまま知ることになった。いったん実家に戻り、家族会議の末、未華子の親権は母親に。教育熱心だった母。振り返ればそれは、愛情の裏返しだったのかもしれない。未華子はこのとき、まだどこか母親からの愛情を欲していたようで、母親側につくことを自ら決めたのである。

やっぱり母が好きだ。それをわかってほしい。テレクラ売春をしていることを気づいてほしくてアルバローザやココルルなどのギャル系ブランド服で着飾り、見た目を派手にした。リストカットもした。なのに、一向に向き合ってくれない。だから、いまさらどう伝えれば──。

未華子が出した答えは、また家出をすることだった。が、母親が未華子を咎めることはついになかったのである。そして未華子は母へ憎しみを向け始めるのだ。

それを決定づける日が、中1の冬にやってくる。

未華子は原付バイクを盗んだ。ほどなく警察にバレてしまい、警察署に連行される。流れで静岡市内の一時保護所に移動になり、そこで母親が来るまで2週間ほど過ごした。

身元を引き受けるはずの母親がとった行動は、児童自立支援施設（旧・教護院）に預けることだった。母親は、いざというときにも助けてくれない。未華子は捨てられたと悟ったのである。

類は友を呼ぶとはよく言ったもので、自暴自棄になるなかひとりの悪友ができた。

同じく窃盗で先に入所していた美咲である。同い年だったこともあり、入所初日から不満をぶつけ合うようになった。ケータイ電話が使えない。自由になるカネもない。

口をつくのは現状を打破するためにはどうすれば、といった諦めに似た愚痴ばかりである。

その美咲が、入所3日目の夕食後、鬼気迫る様子で唐突に言った。

「私の実家は施設から近い。帰ればお金があるよ」

その夜、未華子は美咲とふたりして児童自立支援施設を脱走した。そのまま美咲の実家に忍び込み、逃げるだけのカネも美咲が親の財布からくすねたなかから分け前としてもらうことができた。さてどうするか。実家に戻ったところで、また児童自立支援施設に戻されるだけだろう。未華子にはもう、憎き母親と決別して生きることしか頭になかった。自由になりたかった。

ひとつだけ問題があった。たった3日ほどしか世話にはなっていないが、このまま出会ったばかりの美咲と一緒に居続けることは、やはり居心地が悪いということだ。

そこで以前につるんでいた親友・明日香に連絡すると、「また家に来なよ」と快く受け入れてくれた。やはり頼りにするのは気心が知れた地元のツレだ。

「3万円で買ってくれるおじさんが来るから…」

未華子が「地元の友達に会いに行く」と言うと、「私も行きたい」と美咲から言われた。が、すでに移転先を決めていた未華子からしてみたら、美咲はもう邪魔者でしかなかった。なら、どうすれば。そうだ、撒いてしまおう。お金がない私たちのために明日香がテレクラ売春のアポを取ってくれていることにして、美咲が客待ちをしている間に私だけ逃げてしまえばいいのだ──未華子が当時の記憶を辿る。

「で、静岡駅で明日香と合流しました。美咲はそのまま置き去りにして、私は明日香の実家に。美咲にケータイ番号と服装の特徴を書いたメモ書きを渡し、『10分後に3万円で買ってくれるおじさんが来るからここで待ってて』と嘘をついて」

──じゃあ、それからずっと家には帰ってない？

「まあ、たまには帰りましたけど、ほとんどは明日香の家を拠点に、エンコーで生活費を稼ぐ毎日です」

──明日香の母親は何も言わなかったの？ 普通は家出の子を長期間、泊めるなんてあり得ないと思うんだけど。

「それが、何も」

──そんなに実家が嫌？ 実家には私物や思い出の品があるわけじゃん。

「別に思い出の品なんてありません。家族写真とかもないですし。撮ったことがあるのかもしれないけど、見たことがあるのは赤ちゃんのころの写真ぐらいで、私は1回も見てないです。必要だと思った私物も、最初の家出のときに持ち出した化粧品とバッグだけですね」

全く楽しくなかったディズニー旅行

──家族旅行の思い出とかもないの？

「小4まで毎年、家族4人で夏休みにディズニーランド行ってました。でも、全く楽しくなかったです」

──なぜ楽しくなかったの？

「父も母も兄も、みんな好きじゃないからです。だから、早くこの家から抜け出したいと、幼いころからずっと考えていました。虐待とかはなかったけど、家にいるのが息苦しかったから」

──何が息苦しかった？

「やっぱり親の不仲ですかね。ずっと喧嘩を見せられていましたから。で、そのとばっちりがいつ来るのかと、いつも怯えていました。だから家出してエンコーをするのも、迷いはありませんでした。周りもみんなやってたし。それに、自由が得られるから楽しい、というか」

