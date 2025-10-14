オラキオ、“新たな愛車”購入へ 60万円“ボロファイア”に加え、憧れの高級外車をセカンドカーに「予算的には“5”まで」
ピン芸人のオラキオ（48）が、14日までに公開された「グーネット」のYouTubeチャンネルに出演。新たな愛車を購入することを宣言した。
【動画】これぞ“ボロファイア”たるゆえん…オラキオの愛車、衝撃の状態を公開
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤、同チャンネルの担当・榎本氏の初愛車と、これまで車探しをしてきた同チャンネルの人気シリーズ「クルマを買う！」。その最新版に、オーダーのダブルのスーツを着たオラキオが登場した。
オラキオの愛車と言えば、同チャンネルでも紹介された通称“ボロファイア”が有名。6年くらい前に友人から60万円で購入した2010年式のトヨタ『ヴェルファイア』20系で走行距離20万キロ。その状態は井戸田が「車内で花火でもしたのか」と言うほど内外装ともにボロボロだった。
オラキオは「潤さんのベンツとか、まさかの榎本さんもベンツ買ったりして、いろんな車を見せてもらった中で、ふつふつと…。僕もそろそろ…」「私48歳になりました。50歳も見えてきました。芸歴も26年。ブレイクはしていないけど、頑張ってきました。（子どもも）高校3年生、中学2年生と大きくなってきて、そろそろ…」「ボロファイアじゃなくて、ちょっと自分が好きな車だったりとかそういうところに行っていいんじゃないか」と今回の決断に至った理由を説明。そして、「たどり着いたのが『ポルシェ』！」と購入する車を発表し、「オラキオ『ポルシェ』買う！」と宣言した。さらに、最近のオラキオの仕事事情も明かされ、隠されたものの、そのギャラの良さも報告された。
今回は“ボロファイア”はそのまま生かし、『ポルシェ』をセカンドカーとして迎えるという。愛車の条件として、「予算的には“5”まで」といい、「月5万円以内の支払いで」「頭金100万円」と条件を説明した。
