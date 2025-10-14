HKT48・福井可憐＆石井彩音、18歳コンビがみせる衝撃の“初水着” “バブみ＆小悪魔”な魅力凝縮のグラビアデビュー
アイドルグループ・HKT48の福井可憐・石井彩音（ともに18）が、きょう14日発売の『週刊ヤングマガジン』46号（講談社）のグラビアに登場する。
石井は、2006年11月27日生まれ、福岡県出身。福井は、2006年12月4日生まれ、長崎県出身。“あーたん”＆“れんれん”の愛称で親しまれ、同じ年デュオ「#あやれん」結成で、世間を賑わせる。
共に初水着でグラビアデビューとなる今回、“バブみの強さ”が魅力のあーたんと、ギャル感ある小悪魔ルックスが武器のれんれん。初々しさのなかにその魅力を凝縮したグラビアとなっている。
そのほか、表紙＆巻頭グラビアに俳優でグラビアアイドルの豊田ルナ、巻中グラビアには『ミスマガジン2025』SHOWROOM賞の中畑里捺が登場する。
