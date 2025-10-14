芸能界きっての「スイーツ女王」として名を馳せる、お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加さんが、西武渋谷店A館1階で期間限定の「スイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会（読み：田辺のティーパーティー）』」をオープン。ぼる塾の4人が登場し、その魅力を語りました。



【写真を見る】【 ぼる塾・田辺 】 念願の「スイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会』」オープン 「皆をティーパーティにご招待してエレガントな気持ちにさせたい」



大のスイーツ愛好家としても知られる田辺さん。これまで幾度となくテレビや自身の連載で「推しスイーツ」を紹介してきました。豊富な知識と丁寧なリポートでスイーツファンからの信頼も厚く、スイーツ界隈でも注目されているといいます。









今後、田辺さんが店頭に立つこともあるようで、“皆さんをティーパーティーにご招待してエレガントな気持ちにさせたい”と意気込みました。

今月19日には、田辺さんと一緒にお茶とスイーツを楽しむイベントも開催予定ですが、チケットは販売開始後５分で即完売。注目度の高さが伺えます。



田辺さんの一押しは「東京では買えない福岡の絶品スイーツ詰め合わせセット トートバッグ付き」(5500円・税込み)。



福岡の名店＜チョコレートショップ＞のプレミアムポップコーン2種、＜ミツイモタイム＞のさつまいもチップス2種、さらに＜ルマメコ＞の焼き菓子５個を田辺さんデザインのトートバッグに詰め込んだ、豪華詰め合わせです。スイーツセットの購入で「田辺さんステッカー（ランダム）」１枚が特典として封入されます。









田辺さんは“ここでしか買えない特別な商品になっています”と胸を張りました。

これを受け、あんりさんは“田辺さんだからこそ（菓子店が）協力してくれたんだね”と言うと、田辺さんは、“まぁね〜”と持ちギャグでリアクションしました。

田辺さんは“念願だった”というオープンに喜びもひとしお。詰め合わせセットのトートバッグについたリボンは、田辺さんが自身で一つ、一つお客さんのために丁寧に結んだものだといいます。

田辺さんが“いま200個（結んだ）。でもこれからまだまだ作らないと。菓子店で働いていた経験を活かしてリボンを付けました。”と語ると、あんりさんは“夜中に（田辺から）LINEきましたよ、『（リボン結び）まだやってる』って。私も寝られてないもん。LINEがくるから。『いま120個目！』って”と会場を沸かしました。



その他、店舗には、マリーアントワネットをイメージした大きな帽子が目を引く、田辺さんの『アクリルスタンド（1320円・税込み）』や、田辺さんが考案したスイーツの秘蔵レシピを掲載した『田辺のお茶会スイーツマガジン(2500円・税込み)』などオリジナルグッズも多数販売されます。





また、今月11日にTBS系で生放送された「キングオブコント2025」でロングコートダディが18代目王者に決まったことについて、あんりさんは“昨日会いましたよ！元気そうだったね”と優勝をねぎらいました。



【担当：芸能情報ステーション】