10月14日、倖田來未がInstagramを更新した。

同日更新の別投稿で、13日には両国国技館でプロレス鑑賞をしたことを明かしていた倖田。それに続く今回の投稿では、「新日の両国国技館→とある倉庫にて セット組み立てーのの、ステージ立ちーの。」「そのままむかったので、プ女子ファッションです。笑笑」と切り出すと、丈の長いTシャツにニーハイブーツを合わせた美太もも際立つコーディネートで、真剣にリハーサルに打ち込む様子を複数公開した。

続けて、「今日は、悪いところや、改善点を細かく撮影したものをみんなで見返し、詰めていくかんじで。」と説明しつつ、「本番と同じスケールでやったものの、、、 ちょと！！！？！ これあたしできるの？！みたいな、、、」「やることおわった人はみんな帰ったけども。、、 あたしだけ、居残り！」「東京公演まで ぎゃ！後4日！やばーーーー」などと綴り、開催間近のライブに向けて最終調整中だと明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは倖田への労いの声に加え、「カッコイイ」「可愛い！ツアー楽しみ」「ちらっと見えてるお衣装さん達が 更にわくわくさせてくれる」といった写真に対する反響も寄せられていた。

倖田は今後、ファンと共に最高の瞬間を作り上げる25周年イヤー記念のスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を開催予定。10月18日〜19日に東京・京王アリーナで、12月には大阪・大阪城ホールでの公演を予定している。

