SMARTの中で「最も知名度が高いと思う大学」ランキング！ 2位「明治大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「知らない人はいないくらい歴史と伝統がある大学だから」（40代女性／埼玉県）、「学生数や受験者数が多く、スポーツも強いから」（20代男性／大阪府）、「日本全国に卒業生がおり、首都圏以外でも名前を聞いたことがある人が多い。また、スポーツや文化活動でも目立つ活動を行っており、メディア露出も多いことから知名度が高い」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「最近は勉強だけでなく、駅伝や野球などのスポーツでも有名になってきているから」（40代男性／大阪府）、「卒業生の活躍が目立ち、芸能やスポーツ、アナウンサーや経営者などの卒業生が多く、新聞やメディアでよく聞く大学でブランド力があると思うからです」（60代女性／愛知県）、「ミスコンなどもあり、派手なイメージだから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「SMARTの中で最も知名度が高いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：明治大学／107票明治大学は、長い歴史と数多くの卒業生の活躍により、全国的な認知度が非常に高い大学です。マンモス校としても知られ、大規模な組織力とネットワークを持っています。スポーツ分野での活躍も顕著で、特に野球やラグビーといった競技での高い実績は、大学名を広く知らしめる上で大きな役割を果たしており、幅広い層に「明大」の存在が浸透しています。
1位：青山学院大学／161票青山学院大学は、都心の一等地にあるおしゃれなキャンパス、テレビドラマや雑誌などのメディア露出、そして箱根駅伝での輝かしい活躍など、多方面から注目を集めています。そのスタイリッシュなイメージと相まって、大学進学に関心のない層にも「青学」の名称とブランドイメージが浸透しており、SMARTの中で最も幅広い層からの認知を得ていると評価されました。
回答者からは「最近は勉強だけでなく、駅伝や野球などのスポーツでも有名になってきているから」（40代男性／大阪府）、「卒業生の活躍が目立ち、芸能やスポーツ、アナウンサーや経営者などの卒業生が多く、新聞やメディアでよく聞く大学でブランド力があると思うからです」（60代女性／愛知県）、「ミスコンなどもあり、派手なイメージだから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)