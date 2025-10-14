【シャルムエルシェイク（エジプト東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、エジプト東部シャルムエルシェイクで、パレスチナ自治区ガザの和平に向けた首脳級の国際会議を開催し、イスラエルとイスラム主義組織ハマスによる停戦合意の維持を支持する共同文書に署名した。

トランプ氏は記者団に、米提案の和平計画のうち、恒久和平に向けた「第２段階」の交渉が「すでに始まっている」と明かした。

会議はエジプトのアブドルファタハ・シシ大統領との共催で、米政府によると、欧州や中東など２９か国の首脳・代表のほか、欧州連合（ＥＵ）や国連のトップが参加。パレスチナ自治政府はマフムード・アッバス議長が出席したが、イスラエルやイラン、ハマスの代表は加わらなかった。日本からは岩井文男駐エジプト大使が出席した。

会議の一部として催された署名式には約２０人の首脳が同席。トランプ氏は「全ての勢いは偉大で輝かしい永続的な平和に向かっている」と述べ、今回の停戦合意が恒久和平への「第一歩だ」と語った。米国と共に合意を仲介したトルコ、カタール、エジプトの各国首脳も共同文書に署名した。

シシ氏は、トランプ氏の仲介努力に謝意を示し、停戦合意は中東地域における「平和への最後の希望だ」と述べた。イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」こそが「唯一の道」であるとも訴えた。エジプト政府によると、会議では、停戦合意の履行を確保するためにあらゆる手段を講じることや、国際社会の協力の重要性が議論された。

トランプ氏は９月末、２０項目の和平計画を公表した。停戦と人質解放を「第１段階」に位置づけ優先的に交渉を進め、先に合意した。今後、「第２段階」の交渉として、ガザの非武装地帯化、イスラエル軍の段階的撤退、新たな統治体制の構築など先送りされた課題の合意を目指す。ただ、当事者の利害が絡み合い、交渉は難航が予想されている。

署名式に出席した首脳からは停戦合意に導いたトランプ氏への称賛が相次ぎ、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相は「この偉大な大統領をノーベル平和賞に再び推薦したい」と述べた。各国は次の交渉でもトランプ氏の関与をつなぎとめようと躍起になっている。