Èî¸å¹î¹¡¡Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¤Èà¹çÆ±¥é¥¤¥ÖáÉâ¾å¡¡Í£°ì¤Î·üÇ°¤Ï¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡
¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡×Èî¸å¹î¹¡Ê£¶£²¡Ë¤ÎÃø½ñ¡ÖÍê¤ëÎÏ¡×¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤¬£¸·î£±Æü¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤ä»ûÌç¥¸¥â¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃøÌ¾¤ÊÀèÇÚ·Ý¿Í¤äÎµÊ¼²ñ¤Î¸åÇÚ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸ÏÀ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸¬µõ¤Ë¡ÖÍê¤ëÎÏ¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¸½ºß¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ç¤ÏÈî¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤È¡¢ÆÀ¤¿¶µ·±¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¶Á¤â¾å¡¹¤Ç¡¢Í§¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þÂå¤ËÈî¸å¤¬ºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤òÊé¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿ÎµÊ¼²ñ¤ÎÌÌ¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÀÅÄ¥×¥í¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤À¡£¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥ß¤µ¤ó¤òºÊ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥½¥¸¥¸¥¤¤ÏÎáÏÂ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤¿Í¤òÍê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÂç¤¤¤Ë¸åÇÚ¤òÍê¤ë¤Ù¤¤È¤Îµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èî¸å¤Î¿ÍÊÁ¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÍ°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾åÅç¤È»ûÌç¤Î£³¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï£³¿Í¤È¤â¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÀè¡¢ÌÜÀè¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¸åÇÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤Á¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤À¤Ã¤¿¡£º£¤¸¤ã¥¢¥¦¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤ì¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹Èî¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤ò½ä¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£¸·î£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ò¹Í¤¨¤è¤¦£²£°£²£µ¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¶¦¤ËÅÁÅý·Ý¤ÎÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤Éå«¤ò°é¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤È¤ä¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡Á¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¤¡¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥Û¥ó¥Í¤â¡Ä¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÆÉÊ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥Í¥¿¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆñÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÍê¤ëÎÏ¡×¤òÈ¯´ø¡£½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î°ÂÅÄÏÂÇî¤Ê¤É¤Ë³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÀî·¯¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£°ÂÅÄ·¯¤â¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤ÏÁÆÉÊ¤Ë£³¡¢£´ËÜ½ñ¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿Èî¸å¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤½¤Ã¤«¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤È¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¥Ü¥±¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡¢¡Ö¤ä¤ëÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÈî¸å¤ÈÁÆÉÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ù¤Ò¤´¡¦¤«¤Ä¤Ò¤í¡¡£±£¹£¶£³Ç¯£³·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Æì¸©½Ð¿È¡££¸£µÇ¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢°Ê¹ß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤äÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡×¤Ë½Ð±é¡££±£°·î£±£·Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø²çÏµ¡ã£Ç£Á£Ò£Ï¡ä£Ô£Á£É£Ç£Á¡Ù¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£