フルセルフドライビング機能で走行するテスラのモデル３＝カリフォルニア州/Mike Blake/Reuters

（ＣＮＮ）米運輸省高速道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は先週、電気自動車（ＥＶ）大手テスラの「完全自動運転」（ＦＳＤ）やその他の運転支援機能を搭載した同社製の車両に関して少なくとも６回目の調査を発表した。この調査では、赤信号無視、逆走、５人の負傷者を出した３件の事故など、数十件の危険な運転事例が取り上げられている。

テスラが全米に自動運転車と無人自動運転の「ロボタクシー」を普及させるという野心的な計画を推し進めるなか、同社が導入する新機能を規制するためにＮＨＴＳＡをはじめとする連邦規制当局ができることは比較的限られている。

規制当局の仕事は、技術を承認することではなく、問題が発生した場合にそれを抑制することだけだからだ。米国の法律は、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が野心を実現しようと突き進むスピードに対応できるまでに整備されておらず、米政府もテスラの規制を急いでいるようには見えない。

ＮＨＴＳＡはすでにテスラの自動運転技術について死亡事故に至った事例を含め複数の調査を行ってきた。調査はＦＳＤと、「オートパイロット」と呼ばれるＦＳＤほど高度ではない運転支援機能の両方を対象としている。しかし、これらの調査の多くは数年前に開始され、ＦＳＤとオートパイロットを搭載したテスラ車が米国に浸透していっている今でも継続中だ。

「私はこれを規制のモグラたたきと呼んでいる」と、スタンフォード大学ロースクールのインターネット・社会センターで法学・工学教授を務めるブライアント・ウォーカー・スミス氏は述べた。「このプロセスには非常に長い時間を要する。これは、実際のリコールに必要な複数のステップの最初の段階に過ぎず、必ずしも技術的な時間軸と整合していない」

「現実世界のモルモット」

テスラが例外というわけではない。多くのドライバーは新しい車の安全性について信じているが、実際のところ規制の多くは車が路上を走行し始めた後に定められる。

米国にはいわゆる自己認証制度がある。ＮＨＴＳＡが具体的な基準を策定し、自動車メーカーはそれを自己認証、つまり「自社の車両またはシステムがそれらの特定の基準に適合することを約束する」制度だとスミス氏は説明する。

しかし、「特定の技術に特化した基準がなければ、自己認証の対象にはならない。そして、ＮＨＴＳＡは多くの先進運転支援システムの性能に関する具体的な基準を持ち合わせていない」という。

スミス氏は、問題は運転支援機能を備えた自動車だけでなく、路上を走るすべての車に共通する問題だと指摘する。「私たちは皆、理解を超える速度で走行する２トンもの車を導入するという１世紀に及ぶ実験のモルモットのような存在なのだ」