女子大生たちへの常習的なセクハラを告発され突然この世を去った韓国俳優　その妻がバラエティ復帰も賛否

「MeToo（ミートゥー）」騒動の渦中で突然この世を去った俳優チョ・ミンギさんの妻で、メイクアップアーティストのキム・ソンジンが、夫の死から約7年ぶりに近況を伝えた。

【画像】「授業中、太ももの内側を…」女子大生が被害明かす

しかし、彼女の番組出演をめぐってネット上では賛否が割れている。

キム・ソンジンは最近、バラエティ番組『ジャスト・メイクアップ』（原題、Coupang Play）に参加者として出演した。番組ではビューティーユーチューバーのRISABAEとメイクアップアーティストのイ・ジンスから審査を受けることになったが、メイクの説明を始める前に涙を流し、注目を集めた。

それを見たRISABAEも思わず目を潤ませた。

（画像＝Coupang Play）キム・ソンジン

実は2人の間には特別な縁があった。RISABAEがメイクアップショップで働き始めた当時、その店の代表こそキム・ソンジンだったのだ。RISABAEは「私がショップに初めて入社したとき、代表はキム・ソンジンさんだった。今はこうして同じステージに立っているということが、たくさんの感情を呼び起こした」と語った。

キム・ソンジンもインタビューで「お互いに昔の記憶がよみがえったのだと思う。その記憶はこれからも残るし、その感情が涙につながったようだ。最近はショップの運営ばかりしていて、実際のメイクアップは長く休んでいたので自信はなかったが、体で覚えたことは絶対に忘れない」と、久しぶりの復帰への思いを語った。

この日の審査結果でキム・ソンジンは、RISABAEとイ・ジンスの両者から不合格の判定を受け、惜しくも番組を去った。しかし、放送後はむしろ彼女の存在感が一層際立った。

夫チョ・ミンギさんの“連座”が影を落としたからだ。

（写真提供＝OSEN）チョ・ミンギさん

韓国では2018年2月、文化芸術界全体で権力を利用した性的被害を告発する「MeToo運動」が広がった。そのなかで清州（チョンジュ）大学の学生たちが、演劇学科の教授だったチョ・ミンギさんからセクハラを受けたと相次いで告発した。

被害者たちは処罰を求め、当初は否認していたチョ・ミンギさんも、騒動発覚から8日後に謝罪文を発表した。

しかし彼は、警察の取り調べを3日後に控えた2018年3月9日、自宅近くで突然この世を去った。享年52歳。捜査は「公訴権なし」として終了した。

この出来事でチョ・ミンギさんの家族も深い苦しみを味わった。特に妻のキム・ソンジンは、同年11月に夫の墓を訪れ誕生日を祝う写真をSNSに投稿したところ、非難を浴びたこともあった。

今回の出演についても、一部の視聴者は「個人的な痛みを乗り越え、勇気を持って復帰した姿に感動した」と応援のメッセージを寄せる一方で、「夫が『MeToo騒動』の末に極端な選択をした事件がまだ記憶に生々しいのに、家族のバラエティ復帰は不快だ」と否定的な反応も見せている。

キム・ソンジンは本来の専門分野であるメイクアップアーティストとして舞台に立ったが、「チョ・ミンギの家族」というレッテルからは、いまだに完全に自由になれないようだ。

（記事提供＝OSEN）