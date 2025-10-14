メーガン妃は４日にパリのファッション・ウイークで「バレンシアガ」のショーに初出演したが、自ら出演を申し出ていたことが分かった。米カット誌が先日、報じた。

バレンシアガのデザイナー、ピエールパオロ・ピッチョーリ氏が明かしたもので、パリ・ファッション・ウィークのショーにメーガン妃が「連絡をくれて、ぜひ来たいと言った」と明かした。

同氏はメーガン妃とは数年前に出会い、それ以来ずっとメールでやり取りを続けており「彼女から連絡があり、ショーにぜひ行きたいと言ってくれました。特に戦略や大掛かりな演出はありませんでした。サプライズにしておきたいと思ったので、彼女の来場は誰にも伝えませんでした。ファッション界で真のサプライズは滅多にありませんが、今回のサプライズは素晴らしかったです」と明かしている。

メーガン妃の広報担当者は、妃がイベントに出席したのは、７月に同ブランドのクリエイティブ・ディレクターに就任したピッチョーリ氏を応援するためだと説明していたが、実際は自分から「売り込んでいた」ことになる。

メーガン妃は白い長袖のボタンダウンのチュニックにケープ、それに合うスラックスというスタイルで登場。さらにミニマリストな服装に、黒の尖ったつま先のヒール、黒のクラッチバッグ、ダイヤモンドのスタッドイヤリングを合わせ、パリ・ファッション・ウィークの参加者を熱狂させた。

同ブランドは２０２２年に「児童虐待」的な広告で国際的な大問題となったことから、児童擁護や慈善活動に取り組んでいるメーガン妃がショーに出演したことについては「偽善的」との批判が巻き起こっていた。