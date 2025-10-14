“傷跡メイク”に視線集中！&TEAM、韓国デビューAL『Back to Life』の「BREATH ver.」コンセプトフォト＆クリップ公開

日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日にリリースする&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』のコンセプトクリップとコンセプトフォト「BREATH ver.」を公開した。

&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として、10月28日に&TEAM KR 1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。

『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神を表現した最新作。挫折や試練に直面しても、本能的に未来へ向かって前進し続ける少年たちの成長を描いた本作は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる見込みだ。

10月13日18時に公開された「BREATH ver.」のコンセプトクリップとコンセプトフォトでは、ファイトクラブを舞台に、傷を負ったメンバーたちの姿が印象的に映し出されている。傷だらけになりながらも前を見据える力強い眼差しからは、これまで受けた痛みや刺激をエネルギーに変えて突破しようとする“オオカミ”の挑戦本能が感じられる。

（写真提供＝YXLABELS）&TEAM

挫折や試練が“傷痕”として刻まれるほどに強くなっていく、少年たちの揺るぎない覚悟を象徴的に表現したビジュアルに仕上がった。

再び挑戦へと向かう準備が整ったことを告げるかのようなコンセプトフォトとコンセプトクリップの公開により、&TEAMの新たな旅路への期待が一層高まっている。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。