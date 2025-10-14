aespa、日本ツアー中に歓喜のニュース！『Rich Man』で音楽番組“10冠”達成

aespaが、日本アリーナツアー中に嬉しいニュースを届けた。

aespaは10月11日〜13日の3日間、東京・有明アリーナで『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催し、約3万人の観客と共に熱狂的な公演を繰り広げた。

日本のファンからの熱い声援に支えられ、当初2日間の予定だった有明アリーナでの公演は13日に追加公演が決定し、全3公演が実現した。aespaは『Rich Man』をはじめとする6thミニアルバムの収録曲やメンバーのソロステージに加え、『Next Level』『Girls』『Drama』『Supernova』『Whiplash』など、ヒット曲を網羅した豪華なセットリストで観客を魅了した。

さらにaespaは新曲『Rich Man』で、音楽番組に出演せずともMnet『M COUNTDOWN』、MBC『ショー！K-POPの中心』、SBS『人気歌謡』の3番組で3週連続1位を獲得し、トリプルクラウンを達成。これにより“音楽番組10冠”を達成し、圧倒的な人気によるロングランヒットを証明した。

なお、aespaは日本ツアーに続き、11月15日・16日にバンコク・インパクトアリーナ、2026年2月7日・8日に香港・アジアワールドアリーナ、3月7日・8日にマカオ・ギャラクシーアリーナ、4月4日にジャカルタ・インドネシアコンベンションエキシビションなど、アジア各地でワールドツアーを展開し、グローバルな活動を続けていく予定だ。

