『愛の不時着』女優ソン・イェジン、ショートヘアにイメチェン！日本のコンビニソックス着用も【PHOTO】

女優ソン・イェジンがショートヘアに変身した近況を伝え、ファンの熱い反応を得ている。

【写真】ソン・イェジン、息子を初公開

去る10月13日、ソン・イェジンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ついに皆さんにまた会いに行きます。今週の土曜日、劇場でお会いしましょう。『仕方がない』を観ていない方？ また観たい方？集まれ集まれ、すぐに会いましょう」という文章を綴り、複数枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのソン・イェジンは、長い髪を大胆に切ってショートヘアに変身した。気楽なTシャツにサングラスを着用し、彼女ならではの清純な美しさの代わりに自由奔放でシックな魅力を披露した。特に、日本のコンビニの模様の靴下を履いた洒落たスタイルが印象的だ。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

また、角度を無視した別名“航空SHOT”では、普段の優雅なイメージとは異なり、茶目っ気たっぷりの姿を見せ、ファンを微笑ませた。

投稿を目にしたファンは、「変化したヘアスタイルがとても可愛い」「イェジンお姉さん、髪型がとてもよく似合います」「土曜日に会いに行きます」といった反応を示した。

なお、ソン・イェジンは2022年に俳優ヒョンビンと結婚し、翌年息子を出産した。また、パク・チャヌク監督の新作映画『仕方がない』（原題）で結婚後初めてスクリーンに復帰し、俳優イ・ビョンホンと共演した。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。