「相武台前」はなんて読む？小田急小田原線の停車駅！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「相武台前」はなんて読む？

「相武台前」という漢字を見たことはありますか？ 神奈川県にある駅名で、答えは7文字です。 いったい、「相武台前」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「そうぶだいまえ」でした。 相武台前駅は、神奈川県座間市に位置している小田急小田原線の停車駅です。 駅周辺には、縄文時代中期の集落跡を活かした「史跡勝坂遺跡公園」や、幕末期に建てられた和洋折衷の住宅で、国の登録有形文化財にも指定されている「旧中村家住宅」など、家族での休日や学校の学習活動にもぴったりのスポットも多くありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『イーカム』

ライター Ray WEB編集部