「廿枝」はなんて読む？1文字目の漢字を読めたらすごい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「廿枝」はなんて読む？

「廿枝」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、高知県にある地名です。 いったい、「廿枝」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「はたえだ」でした。 廿枝は、高知県南国市に位置しています。 廿枝のある南国市は、連続テレビ小説『あんぱん』の主人公の夫のモデル・やなせたかし先生が少年時代を過ごした地である「後免町」があることでも有名です。 そんな後免町には、やなせたかし先生が小学校2年生から18歳までの少年時代を過ごした、伯父の「柳瀬医院（内科小児科医院）」跡地に整備された公園である「やなせたかし・ごめん駅前公園」があります。 公園内には、やなせ先生のプロフィールや弟・千尋さんとの思い出を記した詩「道信山の夕やけ」が掲載された看板や、アンパンマンの仲間たちのベンチもあり、写真撮影にもぴったりなんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『南国市公式ホームページ』

ライター Ray WEB編集部