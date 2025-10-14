【ローリングロボット工作セット（赤外線2chリモコン）】 11月15日ごろ 発売予定 価格：4,950円

タミヤは、「楽しい工作シリーズ」より「ローリングロボット工作セット（赤外線2chリモコン）」を11月15日ごろに発売する。価格は4,950円。

本製品は、2つのモーターを内蔵したギヤボックスと、赤外線受信ユニットを搭載した半球形の大きなホイールが特徴のロボットで、リモコンで左右のモーターの動きを制御して、前後進や左右旋回、その場で回転ができるほか、操作に応じてロボット上部のLEDが点灯し、走る速度は16段階に設定することができる。

また、受信ユニットとギヤボックスは組み立て済みで、はめ込みとビス止めだけで仕上げることができる。

直径120mmの球体ロボット。赤外線リモコン付き

リモコンのボタン操作でロボットの動きは自由自在。前後進・左右旋回はもちろん、その場でくるりと回転することもできます。

赤外線リモコンのサイズ：全長:86mm、全高:7mm、全幅:40mm

アームを取り付ければ、いろいろな遊びが楽しめます。

アームを後部に付ければ、3cm程度の段差も乗り越えます。

【TAMIYA ROLLING ROBOT (2-CHANNEL IR REMOTE CONTROL)タミヤ ローリングロボット工作セット（赤外線2chリモコン）】

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.