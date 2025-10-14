◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）

今年は出走ボーダーが高い。現段階で４分の１の抽選対象とはいえ、突破してくれば有力候補として考えなくてはいけないのがジョイフルニュース（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）だ。

未勝利、１勝クラスと１６００メートルで連勝。前走のかもめ島特別は初めての１８００メートルでハナにも行けるような絶好のスタートを決めたが、好位に控えて我慢。４コーナーでは下がってきた馬の影響で踏み遅れる形になったが、狭いスペースを鋭く伸びて完勝した。大竹調教師は「我慢する競馬ができたし、行けと言われてからのスピードの上がり方がすごかった」と高評価している。

９日に美浦・Ｗコースで行われた１週前追い切りが抜群だった。菊花賞に出走予定のレッドバンデを相手に、直線では糸を引くような伸び。あっという間に突き放す、ほれぼれとする動きで周囲の度肝を抜いた。

佐々木大輔騎手も早い時期から素質の高さを口にしており、出走がかなえば人馬ともにＧ１初制覇のチャンスが生まれる。なお、自己条件の甲斐路Ｓ・３勝クラス（１９日、東京・芝１８００メートル）にも登録している。（浅子 祐貴）