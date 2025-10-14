全日本プロレスは１３日、９月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼大会（２９日、北海道釧路・ウインドヒルくしろスーパーアリーナ メインアリーナ）の全対戦カードを発表した。

長尾選手は、２００３年９月１３日、北海道釧路市生まれ。小中学校ではアイスホッケー、高校では柔道を経験した。２０２３年１２月に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた公開入門テストに合格し２４年４月１日に入門。同年１０月２２日に後楽園ホールでの井上凌戦でデビューした。

身長１６４センチ、体重７５キロと小柄な体格も闘志あふれるファイトスタイルで将来が期待されていたが５月３１日に神奈川県内の道場付近の路上で巡業バスを誘導中に接触事故に遭い腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックで神奈川・横浜市内の病院に救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を行っていたが９月７日午前２時５８分、敗血症のため亡くなった。

９月１０日に横浜市内の斎場で火葬が営まれ、同１５日の後楽園ホール大会で追悼セレモニーを行い、同１９日には釧路市内で葬儀が営まれた。全日本では、１２月３１日の代々木第２体育館大会までの全会場に献花台を設置し長尾選手へ哀悼の意を表す。

追悼大会では、長尾選手が憧れていた「世界ジュニアヘビー級王座」のタイトルマッチを開催。王者・青柳亮生が佐藤光留と３度目の防衛戦を行う。長尾選手にささげるタイトルマッチになる。

◆１０・２９釧路大会全対戦カード

▼８人タッグマッチ

宮原健斗、斉藤ジュン、ザイオン、小藤将太 ｖｓ 鈴木秀樹、安齊勇馬、綾部蓮、井上凌

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・青柳亮生 ｖｓ 挑戦者・佐藤光留

▼タッグマッチ

青柳優馬、田村男児 ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼６人タッグマッチ

オデッセイ、芦野祥太郎、潮粼豪 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、北海熊五郎

▼シングルマッチ

本田竜輝 ｖｓ 吉岡世起

▼３Ｗａｙマッチ

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ タロース ｖｓ 立花誠吾

※試合順は決定次第告知