【ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機・弐号機・零号機（改）“迎撃 第3新東京市”】 2026年2月下旬発売予定 価格：3,960円

海洋堂はプラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン初号機・弐号機・零号機（改）“迎撃 第3新東京市”」を2026年2月下旬に発売する。価格は3,960円。

本商品はTVアニメ放送当時に発表され、「最高峰のエヴァ造形」と称された造形作家・佐藤“ロボ師”拓による「エヴァンゲリオン三部作」をプラモデル化したもの。各アイテムごとにランナー1枚（縦230mm×横190mm）に収まる大きさにレジン原型からリサイズし、少ないパーツ数による短時間での組み立てを実現している。

完成した時に現れるのは、自らの手で甦らせた伝説のエヴァンゲリオン造形。組みあがっていく過程はもちろん、コンパクトサイズながらも精緻なディテールとダイナミックな構図の放つ圧倒的な存在感を、ぜひその手で体験しよう！

・商品注文ページ

(C)カラー／Project Eva.