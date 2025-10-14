一度見たら忘れないパンチパーマと強面の風貌から、「日大の田中、ボクシングの山根、テコンドーの金原」と、世間を騒がせた"ニッポン三大ボス"の一人として数えられた日本テコンドー協会元会長、金原昇氏（70）。

金原氏の名前が全国に知れ渡ったのは2019年、テコンドー強化選手の28人中26人という大多数が強化合宿をボイコットする異例の騒動がきっかけだ。さらに、金原氏個人の「反社疑惑」や「独裁疑惑」も報じられたことで騒動は拡大。

当時『バイキング』（フジテレビ系）では、タレントの薬丸裕英が「理事の方たちはクズの集まり」と発言して金原氏が反論するなど、泥試合と化していた。最終的に、同年12月に金原氏が協会会長を退任し、幕引きが図られた。

あれから6年。彼は今、どのような生活を送っているのか。

長野県松本市の駅前にあるビルを訪ねると、上下黒のジャージに身を包んだ金原氏が現れた。トレードマークのパンチパーマは健在で、70歳とは思えぬ筋骨隆々とした肉体は迫力満点だ。そしてこのビルは氏が所有しているという。

現在、金原氏は"松本の不動産王"と呼ばれているのだ──。

──現在はどんな生活ですか？

「朝起きて食事をして会社行って、帰ってくるという普通の生活ですよ。仕事はしているけど、協会にいた頃より、本当に時間に余裕ができました。週一回はゴルフに行けるしね。でもスコアは気にしない、楽しいゴルフ。山にボールが入っても取りに行かないから。気ままにやっている時が一番楽しいね」

──全日本テコンドー協会は立ち上げから関わっています。当時はかなり忙しかったと思いますが、会長時代で印象に残っていることはありますか？

「全日本テコンドー協会が正式にJOCに加盟を認められた時かな。正式に加盟団体となったのが、2007年6月26日。今でもはっきりと覚えているね。

その日から私と事務員一人でJOCが当時借りていた、渋谷の岸記念体育館の一室の窓際に机一つと電話一つで始めたというのが、全日本テコンドー協会の事務局の始まりなんですよ。

その後、部屋を移動して、JOCが借りた10畳ほどの部屋を旅行会社と半分に分けた。四畳半くらいの部屋だったかな……、でもやっぱり狭かったから、2つあった部屋の仕切りの衝立を毎日少しずつ気づかれない様に足でずらしてね、結局20センチくらい広くしたんだよ（笑）」

5発発砲されるも「そんなに出血しなかった」

──2019年に起きたテコンドー協会での対立。当時は反社会勢力との繋がりが噂されていました。2021年の『週刊新潮』のインタビューでは、拳銃で5発打たれたことがあるともおっしゃっています。

「30代前半だったかな。季節は冬、21時頃だったね、このビルの前で車に乗ろうとしたら、目の前の車から3人男が出てきて、『あ、これはやばい』と思った刹那に、窓の外からバーンって撃たれたんですよ。全部で5発、そのうちの一発がお腹をかすって、もう一発は右の二の腕の裏側の皮を貫通。残り3発は外れて座席に銃弾が埋め込まれていたね。そんなに出血しなかった。本当に運が良かったね」

──トレードマークのパンチパーマもそのイメージに貢献してしまった気もしますが……。いつからこの髪型なんですか？

「中学時代は野球をやっていたから坊主。その後、高校で柔道、結婚して松本に帰ってからは空手をやっていたんですが、確か20代くらいからこの髪型でしたよ。ほら、我々の世代はソリコミ、リーゼントっていう不良に憧れていたんですよ、だから私はパンチパーマ。

大体2か月から3か月に一回行きつけの床屋さんに行くんですよ。4時間くらいはかかるかな。カツラ疑惑とか、髪の毛が多いからボリュームを抑えるためにみたいな記事も出ていたけど違います」

今も現役で仕事を続ける

──今も仕事はされているんですね。

「勿論ですよ。不動産王なんて言われていたけど、今も事務所には毎日行って仕事をしています。メインは不動産の賃貸業。娘が社長ですけど、私も現役で働いています。飲食店も全盛期と比べたら、縮小しましたけど、フィリピンパブとクラブの2店舗を経営していますよ」

──飲食店を経営されているということですが、お酒もかなり飲まれる？

「そりゃ飲みますよ。皆で飲む時はウォッカをカーっとね。ウォッカは、奇数杯飲むと決めています。他には焼酎とウイスキー、ロックかストレートのみ。水割りはしないね。基本的には出されたものは何でも飲みます。

あとはテコンドー教室もやってるからね。子どもたちへのテコンドーの指導も週2回やっていますよ」

──実際に教えているんですか？

「メインの指導者は息子です。私はボランティアという感じで、たまに指導したり、精神面のサポートをしたりしていますね。子どもの中には、学校に行けなかったり、悩みを抱えていたり、家庭で問題を抱えていたり。それぞれあるので、スポーツを通して社会と接する場所を設けているんですよ。親御さんとは、テコンドーを通して子どもの教育をしていこうと約束しているんです。だから、辞める予定はないですね。生涯現役のつもりです」

恋はしていますよの真相

──過去のインタビューでは、死ぬまで恋をしていたいと答えていらっしゃいました。今も恋をしていますか？

「それは恋をしていますよ。極端に言えば、綺麗な花でもいいんですよ。いつでもドキドキしていたい、それは人の道を外れるということではないですよ、常に心に刺激を与えたい。そのためにはやはり綺麗な女性を見て、ドキドキするのが一番なんですよ。若い女性見てドキドキしたり、ワクワクしたりね、それが死ぬまで恋をするということ。だから不倫だの、そういう事じゃないよ」

──そんなに女性にときめいていたら、奥様が嫉妬しませんか？

「勿論奥様にも恋をしていますよ、当たり前でしょ、それに奥様は天皇！ 絶対にケンカをしない様にしていますからね。こう見えても、家では逆らわない様に、何かあれば、心の中では、こんちくしょうーって思っても、『ごめんなさい』だね」

──今後やりたいことなどはありますか？

「この年ですからね、あれこれと手を出すのではなくて、今までやってきた事を積み重ねる、このまま突っ走るだけですよ。あとは、やっぱり薬丸君に会いたいね（笑）」

数々の修羅場をくぐり抜け、稀代の"ボス"と呼ばれた男は、若き才能を育てながら"松本の不動産王"として君臨していた。金原氏の目には約3年後のロス五輪はどう映るのだろうか──。