【話題】“トリプルボギー不倫”の女子プロ2人が並んで映って物議を醸した仰天ポスター

ツアー最終戦の『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』（11月27〜30日）を除いて残り6試合になった女子プロゴルフ。メルセデスランキング上位50位までに与えられるシード権争いが終盤を迎えている。

昨シーズンのメルセデスランク1〜5位のうち、4位の小祝さくらを除く竹田麗央、山下美夢有、岩井明愛、岩井千怜が米ツアーに挑戦したこともあり、顔ぶれが大きく変わる混戦模様となっている。

現在50位までには菅楓華（4位）、荒木優奈（9位）、入谷響（21位）、仲村果乃（26位）、山城奈々（30位）、高野愛姫（33位）、稲垣那奈子（34位）、永井花奈（36位）、菅沼菜々（37位）、泉田琴菜（40位）、工藤遥加（41位）、木戸愛（42位）、葭葉ルミ（46位）、サイペイイン（47位）、都玲華（48位）とノーシードの選手が15人も食い込んでいる。今シーズンの初優勝は9人を数える。

ランキング50位を狙える60位までにも高久みなみ、吉田鈴、寺岡沙弥香、後藤未有、宮田成華、徳永歩、笠りつ子とノーシードの選手がひしめく。新たなスターが誕生するなか、ささきしょうこ、脇元華、川岸史果といったシード選手が現時点でシード圏外に弾き出されているが、開幕前に発覚したトリプルボギー不倫騒動で注目された3人のプロたちも苦戦している。

3人ともシード選手として参戦しているが、シードが与えられるメルセデスランク50位以内に入っているのは44位の阿部未悠（460.85ポイント）のみ。小林夢果（297.70ポイント）は62位に、昨季はランク9位だった川崎春花（237.80ポイント）に至っては75位と低迷している。50位のプロと小林のポイント差は107.14、川崎は167.04。44位の阿部は50位のプロに56.01の差をつけている。ゴルフ記者が言う。

「3日間競技で優勝すれば200、2位は120、3位90…とポイントが与えられるが、44位の阿部とボーダーラインの50位との差である56ポイントは、6位に与えられるポイントに相当。小林の107ポイント差は2位、川崎の167ポイント差は優勝に相当する。4日間大会は1.5倍、メジャーは2倍になるが、他の選手も出場するため簡単には詰まらないのが現実です」（ゴルフ記者）

チャンスがないわけではないが…

最終戦（リコーカップ）を残した『王子製紙エリエールレディスオープン』（11月20〜23日）終了時点での50位までに翌年のシードが与えられる。そのタイミングで昨年50位だった内田ことこのポイントは444.23だった。現在460.85ポイントの阿部は当確と言えそうだが、当確ラインまで小林は147ポイント、川崎は206ポイントを稼がないといけないことになる。ツアー関係者が言う。

「単純計算で小林と川崎は残り試合のすべてで15位あたりまでに入り続けないといけない。安定した成績を残せていない以上、なかなか難しいと思うが、あとは"一発逆転優勝"を飾ってシード圏内にジャンプアップする展開しかない。

残り6試合にはポイントが高い4日間大会の『NOBUTA GROUPマスターズGCレディース』（10月23〜26日）や『王子製紙』も含まれているのでチャンスがないわけではない。USLPGAのツアー競技の『TOTOジャパンクラシック』（11月6〜9日）に優勝すれば米女子ツアーのシード権も手に入る。だが『TOTO』は日本ツアーからはメルセデスランク35位以上にしか出場権が与えられないので、現在のランクが続くなら2人は事実上5試合で結果を出すしかない」（ツアー関係者）

トリプルボギー不倫プロたちの茨の道はまだ続いている。