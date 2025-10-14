【新華社大阪10月14日】大阪・関西万博は12日夜、博覧会国際事務局（BIE）が優れたパビリオンに対する表彰式を開催した。中国パビリオンは独自に設計、建設した「タイプA」の展示デザイン部門で、金賞を受賞した。

中国が海外の総合的な万博で金賞を獲得したのは今回が初めて。中国国際貿易促進委員会が1982年に中国政府を代表して海外の万博に中国パビリオンを出展して以来、5回連続で重要な賞を獲得した。

今回授与された賞は、万博主催者と建築、展示、芸術などの分野の専門家9人が共同で審査した。タイプA部門は過去の万博でも競争が激しく、特に注目されている。今回、中国パビリオンは、タイプAのパビリオン25棟の中から選出された。

BIEのディミトリ・ケルケンツェス事務局長は「中国パビリオンは、万博のテーマにしっかりと合致し、来場者が中国数千年の歴史と文化を実感できただけでなく、未来社会のために中国が提供する卓越した発展ソリューションと役割を示した」と評価した。

中国パビリオンは、敷地面積が約3500平方メートル。大阪・関西万博の海外パビリオンの中で最大級となる。「人と自然の生命共同体の構築−グリーン（環境配慮型）発展の未来社会」をテーマに、5千年の中華文明が育んだ生態学的な知恵を展示し、新時代の中国のグリーン発展の理念と成果を紹介して、世界各国と共に人と自然の生命共同体を構築するという美しいビジョンを示した。（記者/楊智翔、李子越）