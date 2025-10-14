退職金は、これからの生活を支える大切な資産です。ただ、日本ではその大金を狙った悪質な勧誘・詐欺が横行しています。勧誘にはさまざまなアプローチがある一方、悪質がどうかを見極める具体的な判断基準として、ある共通点があることはご存じでしょうか。「自分は大丈夫」と思っている人ほど気をつけてほしい具体的な勧誘事例と、その対処法・予防策について、大竹麻佐子が解説します。

とある喫茶店で耳にした“気になる会話”

ある平日の午後、駅近くの喫茶店で時間調整をしていると、隣の席から気になる会話が耳に入ってきました。

やりとりから推察するに、60代前半と思われる男性が自身の退職金2,000万円について、30代くらいの男性から運用の提案を受けているようです。

「よくわからないけど、損することはないのか？」と不安そうに尋ねる60代男性。

すると若い男性は笑顔でこう断言しました。

「儲かるに決まってるじゃないですか！ 私の説明、難しくてわかりませんでしたよね？ だからこそ儲かるんです。私を見てください。この身なりがなによりの証明ですよ」

高級腕時計にパリッとしたスーツ、一見すると成功者のように見えますが、どこか芝居がかった仕草や言葉の軽さに、違和感を覚えずにはいられませんでした。

声をかけようか迷ったものの、時間になり席を立ったため、その後の結末は知りません。もちろんこの話が詐欺かどうかも不明です。

ただ、この二人の会話を聞いていて「退職金を狙った投資詐欺」によくある構図と重なり、強い警戒心を抱きました。

退職金を狙う投資詐欺、よくある手口

退職金は、普通の会社員が数百万円から数千万円のまとまった金額をいきなり手にします。

そのなかには、これまでほとんどお金の勉強をしてきていない人も少なくありません。そのため、悪徳業者や詐欺師からしてみれば格好のターゲットになりがちです。

一度に多額の資金を受け取るという経験は、人生のなかで、そうそうあることではないでしょう。見慣れない預金残高に、自分ごととして感覚が掴めていない状態であったりもします。そこに付け込むのが詐欺です。

ただ、こうした詐欺の入り口にはある程度の共通点が存在するため、ここを押さえておくだけでも被害に遭う可能性はかなり低くなります。

悪徳な勧誘・詐欺の手口の共通点

1．「絶対に儲かる」と言い切る

投資に「絶対」はありません。リスクがゼロの商品は存在しません。にもかかわらず「元本保証」「損はしない」と断言するのは典型的なサインです。

2．短期間で高利回りを約束する

「3ヵ月で資産が倍に」「年利30％以上」など、常識的に考えれば不可能な数字を提示してきます。

3．外見や生活で成功者を演出する

高級スーツ、ブランド時計、外車、タワーマンション……これらは信用を勝ち取るための“演出”であることが多いです。本当に成功している人は、わざわざ大っぴらに見せびらかさないでしょう。

4．決断を急がせる

「いまだけの特別枠」「今日契約しなければチャンスを逃す」と焦らせます。

5．専門用語を多用して煙に巻く

難しい金融用語を並べる一方で、「理解できなくても大丈夫、これまでの実績がすべてです」などと安心させようとします。内容を説明できない商品は、それ自体が危険信号です。

そのほかにも、「みんながやっている」「有名人がやっている」という話を聞くと、自分もやってみようかなとハードルが下がるようです。

会社員時代には、取引先や部下に具体的な数字の根拠を示すよう伝えてきたのに、なぜ自分が騙されてしまったのか……と後悔する事例も少なくありません。

騙されないで！詐欺から身を守るためには…

まず前提として「うますぎる話」「必ず儲かる」「短期間で倍になる」といった話は、常識的に考えてあり得ないと認識することが大切です。

そうは言っても、相手は考える時間を与えないよう事前に準備を行っています。もしかしたら早口で煽り立てるトレーニングをしているかもしれません。

もしも相手の空気感に圧倒されそうなときは、いったん話を中断し、その場から立ち去ることをおすすめします。くれぐれもその場で署名や押印することを避けましょう。

書類は必ず持ち帰り、冷静に読み直します。また、家族や専門家に相談することも有効です。相談することで、冷静な意見が得られますし、その投資商品について自分自身の理解度を確認することもできます。

重要なのは「ひとりで決めない」という習慣を持つことです。

また、金融庁や消費生活センターには実際の詐欺情報が集まっています。少しでも不審に感じたら、ためらわず相談してみましょう。

60歳からは「運用」ではなく「防衛」の意識を

退職金を運用して増やしたいと考える人は多いでしょう。もちろん、投資を否定するつもりは決してありません。投資商品について、きちんと理解したうえであれば、たとえ損失が出ても、それは経験値として納得感が得られるでしょう。

一方、気をつけたいのがよくわからないまま投資をして、よくわからないまま資金が消滅してしまう、というケースです。60歳からは「増やす」よりも「守る」意識を持ちましょう。

具体的な「資産防衛策」

1．生活費の基盤を確保：まずは生活に必要な資金を確保しましょう。これまでの給与収入に代わる年金がどのくらいもらえて、どのくらいの支出が想定されるのか、支出が収入を上回るようであれば、不足分を退職金などの資産から取り崩すことになります。ざっくりで構わないので、たとえば100歳まで生きる場合、といった観点で考えてみましょう。

2．資産の分散：生活資金が確保できていれば、余剰資金を投資に回すことも選択肢です。ただし、株式や外貨だけに頼るとリスクが高まります。債券や投資信託など、金融商品の分散を意識しましょう。なお、貯蓄と投資のバランスは、それぞれの生活スタイルや経験、価値観にもとづいて判断することをおすすめします。

3．医療・介護などのリスク対策：年齢を重ねると医療費や介護費用が増えていきます。保険で備えるのか、貯蓄で備えるのかはそれぞれの判断ですが、いずれにしても将来のリスクに備えることが大切です。

4．お金の使い道を設計：老後の旅行や趣味、子どもや孫への支援など……使い道を明確にすると資金の配分も決めやすくなります。目的があれば、不用意な投資話に心を奪われずに済むかもしれません。

断定表現には要注意

退職金には、これからの生活資金であるとともに、これまでの会社員生活に対する慰労の意味もあります。大切な資産であるからこそ、自分や大切な人のために有意義に使いたいものです。

「絶対に儲かる」と言われたら、まず疑うこと。

「いますぐ契約を」と迫られたら、一歩引くこと。

冷静さこそが最大の防御策です。そして、老後資金を安心して活かすために、「増やす前に守る」という意識を忘れないようにしましょう。

大竹 麻佐子

ゆめプランニング 代表

ファイナンシャルプランナー（CFP🄬）

相続診断士