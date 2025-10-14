WEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』2日間で約6万人が熱狂「今すごく幸せです」【コメント＆セットリスト公開】
7人組グループ・WEST.が、12日・13日の2日間にわたり大阪・万博記念公園で野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』を開催した。WEST.が、親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招き、セッションやトークを繰り広げるWOWOWの音楽番組『WESSION』からなる初イベントに11組のアーティストが参加。2日間で約6万人の観客を楽しませた。
「WESSION FESTIVAL 2025」DAY1の模様
このほどフェスを終えたメンバーからコメントが到着。さらに時にWEST.を交え、大熱狂のステージを繰り広げられた各アーティストのセットリストを公開する。
なおWOWOWでは『WESSION FESTIVAL 2025』DAY1を12月放送・配信、DAY2を2026年1月放送・配信予定。さらに密着特番を2026年2月放送・配信予定としている。
■WEST.コメント
▼重岡大毅
激アツですね。WESSIONに出ていただいたアーティストの皆さんと、見てくれてるファンの方とが一体となって、こんなに素晴らしいものができるんだなと。今すごく幸せです。ありがとうございます。これからも頑張ります。
▼桐山照史
もう夢の時間でした。こうやって僕たちの初めてのフェスにたくさんの方が来てくださって、たくさんのアーティストの方が出てくださり、全員にすごい幸せな空間を作れて、ほんとにありがたかったです。第二弾もやりたいです！
▼中間淳太
本当に楽しかったですし、何よりそれぞれのアーティストさんのすごさを改めて実感したフェスになりましたね。WEST.にとっても大きな成長に繋がる機会になったと思います。毎年恒例にできるようにがんばります！
▼神山智洋
これまでになかった貴重な経験をさせていただいた、濃い二日間でした。ありがとうございました。またやりたいです。
▼藤井流星
こんなにたくさんのアーティストの方が出てくれるっていうのがまずびっくりです。だから本当に出演いただいたアーティストと関係者の皆さんに感謝ですね。
▼濱田崇裕（濱＝異体字）
最高でした。これに尽きます。たくさんのアーティストの皆さんとの出会いがこのフェスに繋がったと思います。アーティストの皆さんにも感謝ですし、来てくれたお客さんが楽しそうにしている姿を見られて最高でした。来年も再来年も開催したいです！
▼小瀧望
WEST.がお世話になっている、ご縁のあるアーティストの方に来ていただいて、僕らにとってのご褒美のようなイベントでした。皆さんがWESSION FESTIVALを楽しんでくださっていることを感じられて、本当にいい2日間でした。
■セットリスト
DAY1
▼オープニング
ええじゃないか（WEST.）
ロックスター（横山裕）
ど真ん中（横山裕）
ズンドコパラダイス（WEST. with 横山裕）
虹をかける僕ら（WEST. with 石原慎也）
▼Lucky Kilimanjaro
エモめの夏
350ml Galaxy
HOUSE
ひとりの夜を抜け
はるか吠える
踊りの合図
Dancers Friendly
楽しい美味しいとりすぎてもいい
踊るしかないじゃん！with WEST.
Burning Friday Night with WEST.
▼アイナ・ジ・エンド
Poppin' Run
ZOKINGDOG
Love Sick
Entropy
サボテンガール
星の雨 with WEST.
革命道中 On The Way with WEST.
▼Saucy Dog
シンデレラボーイ
優しさに溢れた世界で
雷に打たれて
現在を生きるのだ。
いつか
▼サンボマスター
青春狂騒曲
ヒューマニティ！
できっこないを やらなくちゃ
とまどうほどに照らしてくれ
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
週刊うまくいく曜日 with. WEST
花束 with WEST.
▼WEST.
しあわせの花
超きっと大丈夫
SOUTH WEST BEACH!!
WESTraight
YSSB
しらんけど
バニラかチョコ
ANS
証拠
僕らの理由
ムーンライト
アンジョーヤリーナ
▼ALL LINE UP
ええじゃないか
DAY2
▼MONGOL800
SOUTH WEST BEACH!! with WEST.
PARTY
OKINAWA CALLING
TRY ME 〜私を信じて〜
小さな恋のうた
少年時代
あなたに with WEST.
DON'T WORRY BE HAPPY with WEST.
▼eill
ACTION
FAKE LOVE/
罠
ブルームーン with WEST.
革命前夜
WE ARE
フィナーレ。
ここで息をして with WEST.
▼wacci
別の人の彼女になったよ
涙腺 with WEST.
恋だろ with WEST.
あじわい
最上級
大丈夫
▼Little Glee Monster
Join Us!
For Decades
ギュッと
夢じゃないならなんなのさ
WONDER LOVER
だから、ひとりじゃない
パロディ with WEST.
世界はあなたに笑いかけている with WEST.
▼ウルフルズ
ガッツだぜ!!
バカサバイバー
おっさんのダンスが変だっていいじゃないか！
笑えれば
バンザイ〜好きでよかった〜
ウェッサイソウル！ with WEST.
ええねん with WEST.
▼WEST.
しあわせの花
超きっと大丈夫
Mixed Juice
WESTraight
YSSB
しらんけど
バニラかチョコ
あなたへ
証拠
ハート
ムーンライト
アンジョーヤリーナ
▼ALL LINE UP
ええじゃないか
