女優・芦田愛菜が、番組内の企画で自身の名前を使った“文字絵”自画像を即興で披露し、その独特な仕上がりに「様子がおかしい」と自ら苦笑する場面があった。

【映像】芦田愛菜が描いた“自画像”

10月11日放送の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系「葛飾北斎ミステリー2時間スペシャル」）では、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎が活用した文字で絵を描く“文字絵”を体験するコーナーを実施。芦田愛菜も、自身の名前「あしだまな」を組み込んで即興で“自画像”を描くことになった。

描き上げた作品には、ひらがなの曲線が柔らかく巧みに使われ、「あ」で帽子を被っている風にするなど、シンプルながら温かみのある雰囲気が伝わる一枚に。しかし、完成した絵に芦田は「様子がおかしい（笑）」と自虐していた。

しかし共演するサンドウィッチマン・伊達みきおは「いいじゃん！」「“あ”が上手」と絶賛。「頭というか、帽子かぶってるみたいな感じでイメージしました」と説明する芦田に、「はいはい、いいんじゃないですか！」と納得し、シンプルな線で自分らしさを表現する“文字絵”の面白さにスタジオは和んでいた。