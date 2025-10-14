着るだけで美姿勢に♡KEYUCAの新作インナーで肩ラクラク！

デスクワークやスマホで崩れがちな姿勢にお悩みの方に、KEYUCAから新提案♡2025年9月13日より発売中の「肩ラクラク姿勢サポートインナー」は、着るだけで自然に背筋が伸びる設計。グレーベージュ・チャコールグレーの上品カラーで、日常の動きにフィットしながら、無理なく美しい姿勢をサポートします。半袖・8分袖の2タイプ展開でオールシーズン快適に着用可能です♪

着るだけで背筋スッキリ

肩ラクラク姿勢サポートインナーは、袖付けをやや後ろに配置した特殊パターンで、胸が自然に広がり背筋が伸びる感覚に♡

無理なく優しく姿勢を整え、猫背や巻き肩のお悩みにアプローチします。半袖は2,970円（税込）、8分袖は3,630円（税込）で、M～LLのサイズ展開。日常生活で自然に美姿勢をキープできます。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場

快適＆動きやすい素材

肩ラクラク姿勢サポートインナー半袖

肩ラクラク姿勢サポートインナー8分袖

柔らかく伸縮性の高いレーヨン95％・ポリウレタン5％素材で、長時間の着用も快適♡360°伸びるので動きやすく、薄手で重ね着もしやすいのが魅力です。

グレーベージュとチャコールグレーの2色展開で、どんなコーデにも上品に馴染みます。オールシーズン着用可能で、肩こりや背中の丸まりが気になる方におすすめです。

美姿勢で毎日をもっと快適に♡



KEYUCAの「肩ラクラク姿勢サポートインナー」は、着るだけで背筋を自然に伸ばし、日常の動きにもフィットする優秀アイテムです♡

半袖2,970円（税込）、8分袖3,630円（税込）で、M～LLサイズ、グレーベージュ・チャコールグレーの2色展開。オールシーズン着用可能で、美しい姿勢と快適な毎日をサポートしてくれます♪