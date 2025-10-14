「この道路で3回」あわや衝突…“逆走車”　止まる気配ない“信号無視”　首都高で恐怖の“あおり運転”　長野・静岡・東京

長野市の松代バイパスに逆走車が現れ、前の車が左へ避けて間一髪で衝突を免れた。

静岡・伊東市では右折矢印表示中に軽自動車が左折する信号無視、東京・江戸川区の首都高では青い車が割り込み後に急ブレーキや蛇行を繰り返す危険運転がカメラに捉えられた。

前方に逆走車が現れて緊急回避

長野市・松代バイパスで6日午後6時頃、カメラが捉えたのは驚きの場面だ。

前の車が突然ブレーキを踏み、左へハンドルを切ると、現れたのは逆走車だ。

撮影者は「運転していたのは30代から40代の男性で『あちゃ〜』みたいな感じで焦っていました」と話す。

間一髪、衝突は避けられたが、撮影者によると、この道路で逆走車を見かけたのはこれが初めてではないという。

撮影者は「今までこの道路で3回逆走車を見ています。これだけ見かけるので、国や自治体に

なんとかしてほしいです」と話している。

右折矢印信号を無視して左折

危険な場面は静岡・伊東市でもカメラが捉えていた。

前方の信号機に表示されているのは右折矢印だ。ところが、左の車線を走っていた軽自動車が左折して行った。

撮影者は「左折して交差点のところにあるコンビニに入っていったんですよ。本当何だろう、止まる気配もなく、気がついてない感じなんですよね」と話す。

信号無視を目の当たりにした撮影者は「黄色信号でも止まるように、基本的には止まるようにというのが当たり前だと思う」と話している。

フラフラと蛇行するあおり運転か

一方、東京・江戸川区を走る首都高で9月23日午後11時過ぎ、カメラが捉えたのは恐怖の瞬間だった。

突然目の前に現れたのは、猛スピードで割り込んできた青い車だ。車間を詰めるようにブレーキをかけ、フラフラと蛇行。危険な運転だ。

撮影したドライバーが運転していたのは、荷物を積んでいた大型トラックだ。急ブレーキをかけて、追突を回避した。

撮影者によると、直前の車線変更のタイミングが重なったことがきっかけで、青い車の運転手が腹を立てたとみていて、その後、スピードをあげて走り去って行った。

（「イット！」10月13日放送より）