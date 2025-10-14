本場ハリウッドの「ユニバーサルスタジオ」へ行ってきた！ 広大な敷地で映画の舞台裏を巡るツアーや、迫力があり過ぎるハロウィンナイトを楽しむ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琴葉姉妹のアメリカ旅！Part2「恐怖！ハリウッドユニバ、ハロウィンホラーナイト編」』というシャルさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

前回→sm45450528 琴葉姉妹のアメリカ旅！Part1「サンキュー大谷翔平＆アメリカ人がドジャースタジアムで大喧嘩編」

新婚旅行でアメリカを訪れた投稿者のシャルさん。

朝から訪れたのはハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム。映画や音楽や部隊などの著名人の名前が彫られた全長5キロにおよぶ歩道です。洋画や洋楽が好きな人には特に訪れて欲しい場所だとか。シャルさんは歌手のテンプテーションズを見つけたときにテンションがめちゃ上がったそうです。

朝ごはんはハリウッドウォークの端の方にあったティアーゴにていただきます。1杯約900円のカフェラテはカップがすごく大きいですね。オレンジジュースのほうは約950円で、こちらもとても美味しかったとのこと。

選んだサンドイッチとフレンチトーストはどちらも大当たり。日本でも絶対ウケる味だったそうです。どちらも2300円ほどだったので、朝食だけで約7000円位かかりました。「円安がにくい」とシャルさん。

ハリウッドは映画の街ということで至る所に映画館が。エルキャピタンシアターというディズニー保有の映画館では有名なハリウッド映画のショーやパフォーマンスが見れるので、ここでそういう催しを見る1日も良さそうです。

この映画館の向かいにあるショッピングモールの2階と3階のテラスからは、有名なハリウッドサインを見ることができます。

この辺りはお土産探しにもオススメとのこと。動画内ではアメリカらしいお土産が多数紹介されています。

他には手形と足形がズラリと並んでいるエリアもあり、そこも楽しめたそうです。

午後はユニバーサルスタジオハリウッドへ。ちょうど時期的にハロウィンホラーナイトというイベントをやっていたそう。

日本と同様にハリーポッターやミニオンやマリオのエリアがあるかと思えば、日本には無いシンプソンズの乗り物やペットという映画のアトラクションがあるとのこと。

ペット目線になって、動物ショップで自分が吟味されるという少し恐ろしい体験ができました（しかも選ばれない）。

シャルさんのおすすめはハリウッドツアー。トラムに乗ってハリウッド映画の舞台裏を見学できるアトラクションです。広大な敷地をグルッと一周すると、改めてその広さを感じられます。

キングコングやジョーズやワイルドスピードの映画撮影セットや、洪水のシーンの演出などを45分かけて見て回りました。

3Dメガネをかけてのプチ映画などかなり満足感のある体験だったので、「このアトラクションだけでチケット代元取れるレベル」とシャルさん。

次はユニバーサルスタジオの食事について。マリオモチーフの砂糖菓子付きの炭酸飲料は1杯2000円ぐらいでした。普通の600mlのペットボトルでも1本1000円ぐらいするとのこと。

画像のドーナツは1個1500円。ただし日本のドーナツ4個分くらいのサイズなのでシェアして食べられます。1人で食べると糖尿病一直線な感じだとか。

シャルさんはメキシコ料理屋さんでタコスとカレーっぽいものと米っぽいものが入ったワンプレートをセレクト。タコスはまぁまぁでしたが、他はあんまりだったそうです。

そうこうしているうちにハロウィンホラーナイトがスタート。期間限定のお化け屋敷が7個ぐらいあるのですが、日本のお化け屋敷より迫力があって怖かったそうです。

ハリウッドのホラーナイトはなんと2時まで営業。お化け屋敷もだいぶ本格的かつグロテスクなので子ども連れはほとんどいません。夜19時にはおばけがパーク内をウロウロし、人混みがあろうとなかろうと武器をブンブン振り回すのだとか。突然背後からおどかしてきたりと、全力で驚かしてくるのだそう。「ハリウッドのゾンビはヤバいです」とシャルさん。

楽しそうなダンスを見ていると、突然ゾンビたちが一斉に突っ込んできて悲鳴をあげて逃げ惑うお客さんたちのちょっとしたパニックの様子が動画にはおさめられています。それでもシャルさんは日本では味わえないスリルや刺激が楽しかったそうです。

かなりの広さがあるニンテンドーワールドがここまで小さくみえるほどとにかく広いユニバーサルスタジオハリウッド。そのため移動はかなり大変ですが、昼も夜も高いところからの景色はとても良かったとのことです。

朝一でハリウッドウォークへ行ったシャルさんは22時30分にユニバーサルスタジオを退散。クタクタにはなったけれど、ユニバーサルスタジオはオススメだそう。作品への興味がない人も、アトラクションに乗ったりしてたら楽しいとのことでした。

シャルさんのハリウッドでの1日の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ギュッと密度濃く、様々なエピソードを軽快に語られていてとても楽しめます。料理動画投稿者でもあるシャルさんだけに、アメリカの食事事情などもわかりやすいです。

