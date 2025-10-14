勝みなみが16位浮上 山下美夢有、竹田麗央はトップ5キープ【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「ビュイックLPGA上海」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。
〈写真〉勝みなみを破ったジーノ・ティティクルのスイングがこれだ！
今大会でジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールのプレーオフを演じた勝みなみは、単独2位の320ptを加算。今季通算を1339.73ptとして、27位から16位に浮上した。優勝したティティクルは500ptを獲得し、ランキング1位（3439.95pt）をキープ。日本勢トップの山下美夢有は4位タイに入って148.333ptを加算し、ランキング3位を維持した。竹田麗央もランキング4位をキープ。西郷真央は7位、岩井明愛は9位、岩井千怜は14位につけている。古江彩佳は24位、畑岡奈紗は39位。馬場咲希と吉田優利はそれぞれ68位、71位に順位を上げた。渋野日向子は104位、西村優菜は127位、笹生優花は130位から動きはなかった。
