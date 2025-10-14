¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ÇÆÃÂç¥À¥¤¥äÊ¶¼º¡ÖÃµ¤»¤¿Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡EXILE¤Î¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÄ«°ì¼«Ê¬¤òÀ¶¤á¤Ë³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¼é¤ê¤ÎÍÍ¤ËËèÆüÃå¤±¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸å²ù¡£¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ò¿§¤ó¤Ê»ö¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö°ìÀ¸¤³¤ÎHAWAII¤Î³¤¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¤â¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö³¤¤Ë2¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥ÉÍî¤È¤·¤¿¿Í¡×¤È¡¢É×¤Ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¡£¡ÖÃµ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡¡¤â¤¦³¤¤Î¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤Ç¤¹W¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¥±¥¤¥¸¤ÎËäÂ¢¥À¥¤¥ä¡¡¥«¥Ï¥é¤Î³¤Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹WWW¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡2CT¤ÎE¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ØÃµ¤»¤¿Êý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ï¥é¥Ó¡¼¥Á¤ËÃµ¸¡¥°¥Ã¥º¤Î¿ÍÁý¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤ÍW¡×¤È¤â¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¡¤â¤·¸«¤Ä¤±¤¿Êý¤¤¤¿¤é°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤W¡¡¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¹¹ÔÈñ¤Ï¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¸«¤Ä¤±¤¿¤éÎ¹Èñ¤Ï´°Á´¤Ë¸µ¼è¤ì¤Þ¤¹¤ÍW¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£