¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ìø³ÚÍ¥Ìï¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÅÄ¥¨¥ê¡¼¡Ê36¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡ÖIt¡Çs my sweet daughter¡Çs 15th birthday!!She brings so much joy and happiness into my life¡×¡Ê°¦¤¹¤ëÌ¼¤¬15ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤È±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¸å¤í»Ñ¤ò»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤Ä¹½÷¤òÊú¤¯¼«¿È¤Î»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬º£Æü¤Ç15ºÐ¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¡£¡ÖÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤ÈÌø³Ú¤Ï2010Ç¯1·î14¤Ë4Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£ËÙ±Û¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£