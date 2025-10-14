『中期のたまごクラブ』に登場した中川翔子

　双子男児を出産したタレントの中川翔子が、15日発売の『中期のたまごクラブ』創刊記念号の表紙を飾る。貴重な妊娠中のインタビューが掲載されている。

　インタビューでは、妊娠がわかったときの気持ちとして「妊娠がわかったときは、嬉しいけれども、怖い、大丈夫かな、という、この喜びたいけど、喜びすぎちゃいけないというか、無事に育ってくれるかなとか、そういう不安と嬉しいのせめぎ合いで、毎日ぐるぐるしていました」と回顧。

　続けて「でも、大好きなご先祖さまたちの血をつなぎたいなっていうのは昔からずっと思っていて、大きな夢の一つで。奇跡が来てくれたのは本当に嬉しいと感じましたし、過去と未来が一緒にあるのだなっていう新しい気持ちでした。本当に人生がかわった瞬間だと思います」と語っている。