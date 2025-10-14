工藤静香「ばばちゃん大好物」お手軽炊飯器レシピ公開「簡単で真似したい」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】歌手の工藤静香が、14日までに自身のInstagramを更新。炊飯器レシピを公開し、話題となっている。
【写真】工藤静香「ばばちゃん大好物」炊飯器で作ったほかほか料理
工藤は「ばばちゃん大好物の黒糖蒸しパンをつくりました！」とコメントし、出来上がった黒糖蒸しパンの写真やそれを切り分ける動画を公開。材料の分量と作り方を記し、炊飯器の中の様子や材料の写真も紹介した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみます」「レシピ本出してほしい」「簡単で真似したい」「お母様への愛情たっぷり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
